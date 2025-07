Centro de oncologia faz mutirão com consultas gratuitas para prevenção ao câncer de cabeça e pescoço

O Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) realizará um mutirão gratuito de atendimentos e orientações à população durante a campanha nacional Julho Verde, dedicada à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.

O evento será realizado no próximo dia 26 de julho (sábado), das 8h às 12h, no ambulatório da instituição, localizado na Rua Francisco Calaça, 1300, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

A ação é destinada principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, são 120 vagas ofertadas para o mutirão, e as inscrições podem ser realizadas por meio deste formulário. Nele, os interessados podem informar se apresentam feridas, nódulo e/ou caroço na região do rosto e/ou pescoço, facilitando o trabalho de triagem.

Durante a ação, serão realizadas avaliações clínicas voltadas à identificação de sinais e sintomas de câncer de cabeça e pescoço, além de suspeitas de câncer de pele na face.

Após triagem, os participantes selecionados que apresentarem alterações suspeitas poderão dar seguimento ao tratamento no centro oncológico, sem nenhum custo.

“Nosso objetivo com esse mutirão é alertar as pessoas para os sinais que muitas vezes são negligenciados, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e nódulos no pescoço. O diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento, aumentando as chances de cura em até 90% dos casos. A informação salva vidas, e ações como essa tornam o cuidado acessível a quem mais precisa”, afirma o cirurgião Hugo Luz, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Alerta de casos no Brasil e fatores de risco

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) informou que há uma média de 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano no Brasil — esse número exclui os tumores de pele não melanoma e foi divulgado com base em dados coletados entre 2023 e 2025.

Os principais fatores de risco das doenças incluem o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a infecção pelo vírus HPV, que tem relação direta com o surgimento de tumores na orofaringe.

Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço