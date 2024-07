Julho Verde: Unindo Forças para Combater o Câncer de Cabeça e Pescoço

Desde sua criação em 2015, a Campanha Julho Verde é organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) e busca alertar sobre a conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. A data marca um momento crucial na luta contra essa doença devastadora.

A detecção precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Se descoberto a tempo, as chances de cura do câncer de cabeça e pescoço podem chegar a 90%.

Estes cânceres podem afetar a boca, língua, palato, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide e seios paranasais. Infelizmente, 60% dos diagnósticos são feitos em estágios avançados, quando as chances de cura são menores e as sequelas mais graves.

No Brasil, o câncer de boca é o mais comum entre os cânceres de cabeça e pescoço, sendo o quinto mais frequente entre homens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse tipo de doença afeta 40 mil pessoas por ano.

As neoplasias de cabeça e pescoço são as segundas mais frequentes em homens. Segundo os estudos, os principais fatores de risco para esse tipo de câncer incluem o tabagismo e o etilismo, que aumentam em até seis vezes a incidência da doença.

Receber o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço pode ser emocionalmente desafiador. Nesse momento, é crucial manter a serenidade e buscar apoio emocional, seja de familiares, amigos ou profissionais de saúde especializados.

Um diferencial nos tratamentos atuais são as possibilidades de técnicas que permitem que o paciente tenha mais chances de sobrevida e menos complicações, uma delas é a cirurgia robótica que chega como uma das aliadas no combate a esse tipo de neoplasia. Os benefícios dessa tecnologia são inegáveis. A precisão dos movimentos dos braços robóticos permite procedimentos delicados em áreas complexas.

Este tipo de cirurgia permite também a remoção de tumores, tireoidectomias, cirurgias de glândulas salivares e reconstruções complexas. A cirurgia robótica permite a redução do trauma cirúrgico resultando em uma recuperação mais rápida e menos dolorosa para os pacientes.

Como profissional de saúde, um dos nossos objetivos com a campanha Julho Verde é que a sociedade encare o câncer de cabeça e pescoço como uma questão de saúde séria, exigindo atenção imediata e investigação diante dos primeiros sinais. Por isso, cuide-se bem: inclua alimentos saudáveis em suas refeições, pratique atividade física, evite fumar e beber, previna-se contra a obesidade e não deixe de realizar exames médicos regulares.