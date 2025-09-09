Empresa de tecnologia abre mais de 100 vagas em Fortaleza e outras três capitais; veja detalhes
As vagas são nas áreas de fábrica de software, sustentação e infraestrutura
A empresa brasileira de tecnologia Globalweb está com mais de 100 vagas abertas nas áreas de fábrica de software, sustentação e infraestrutura. As oportunidades estão distribuídas em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e abrangem os modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto.
Podem se candidatar profissionais graduados nas áreas de análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, ou demais áreas de tecnologia da informação.
Os interessados podem se candidatar na página de carreiras da Globalweb, onde também é possível se inscrever no banco de talentos da empresa. O prazo para se cadastrar segue até o preenchimento de todas as vagas.
Veja também
Benefícios
Entre os benefícios ofertados estão: plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, day-off no dia do aniversário, Wellhub (Gympass), além de convênio e parcerias com instituições de ensino e cursos de idiomas.