Escola de Gastronomia Social oferta 300 vagas para cursos gratuitos em setembro
Vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos neste mês de setembro, com 300 vagas distribuídas em seis capacitações on-line.
Interessados devem se inscrever nesta terça (9) e na quarta-feira (10), das 9h às 17h, pelo site da escola.
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, mas 70% delas são destinadas a pessoas que ainda não participaram de cursos da instituição. O resultado será divulgado na sexta-feira (12), e as aulas terão início na próxima segunda-feira (15).
Cursos ofertados
Os cursos são voltados à iniciação no universo da gastronomia e da cultura alimentar, contemplando as seguintes formações:
- Cozinha Italiana (15 a 19/9 – manhã)
- Finger food: entradas e acompanhamentos (15 a 19/9 – noite)
- Chocolates: bombons, trufas e brigadeiros (15 a 19/9 – noite)
- Marketing digital: como vender nas redes sociais (15 a 19/9 – manhã)
- Rotulagem e embalagem de alimentos para pequenos negócios em gastronomia (15 a 19/9 – noite)
- Bolos: técnicas e sabores (22 a 26/9 – noite)
Cada formação tem carga horária de 20h. Os alunos que concluírem a frequência mínima de 75% terão direito a certificação digital gratuita.