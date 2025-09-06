Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

São vagas remanescentes do processo seletivo do ano passado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Foto que contém a sede da Escola de Saúde Pública do Ceará
Legenda: ESP/CE abre nova inscrição para vagas remanescentes de Residência Médica
Foto: Elon Nepomuceno/ESP-CE

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), abriu nesta sexta-feira (5) um novo processo seletivo para 28 vagas remanescentes de Residência Médica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 12 horas da próxima terça-feira (9) por meio do site.

Esses postos foram disponibilizados via Exame Nacional de Residência (Enare) 2024/2025, que ofertou 900 vagas. Podem participar dessa seleção profissionais graduados em Medicina.

Os trabalhadores com a Residência Médica concluída como pré-requisito para algumas especialidades, de qualquer estado do Brasil, desde que tenham participado da avaliação educacional passada, também podem concorrer. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

teaser image
Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Como será a avaliação e como se inscrever?

A seleção vai ser em etapa única e usará como requisito a nota final obtida pelo candidato no Enare 2024-2025. A comissão organizadora reforça ainda que é obrigatória a inserção, pelo participante, do documento comprobatório da pontuação atingida na especialidade indicada no ato da inscrição feita à época.

Conforme o edital (11/2025), a submissão dos dados deve ser feita até a quarta-feira (10), também pelo site da ESP/CE. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 15 de setembro.

Olivia Bessa, diretora de pós-graduação em Saúde da ESP/CE, comenta que o certame surge a partir de um movimento do Ministério da Saúde. Por meio de portaria, autorizou um novo acesso às Residências em Saúde neste mês.

As 28 vagas serão distribuídas em unidades da Rede Sesa de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, alcançando cerca de 20 programas formativos, como os de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Neonatologia e Mastologia.

Assuntos Relacionados
Pessoa escrevendo com caneta durante processo seletivo como o que está com vagas abertas em Paramoti, no Ceará
Papo Carreira

Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários

Segundo edital, há vagas para diversos níveis e remunerações podem chegar a R$ 10 mil

Mylena Gadelha
Há 37 minutos
Foto que contém a sede da Escola de Saúde Pública do Ceará
Papo Carreira

Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

São vagas remanescentes do processo seletivo do ano passado

Redação
Há 1 hora
foto de alunos em aula no curso de tecnologia do Inec
Papo Carreira

Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

Oportunidade é destinada ao público jovem em Maracanaú

Redação
05 de Setembro de 2025
Provas do Enem
Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão de pessoa segurando caneta de ponta fina marcando a resposta correta em uma folha de gabarito de prova, focado na questão 27, em uma atividade de avaliação.
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Redação
05 de Setembro de 2025
Mão segurando carteira da OAB para matéria sobre a divulgação do resultado e gabarito de prova
Papo Carreira

OAB divulga gabarito definitivo e resultado preliminar da 1ª fase do 44º Exame de Ordem; confira

Os candidatos que constem como aprovados automaticamente estão convocados para as provas da 2ª fase

Raísa Azevedo
03 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Aleam lança edital de concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva

As inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 13 de outubro, e a prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro

Redação
03 de Setembro de 2025
Imagem da sede da Controladoria Geral do Estado de São Paulo rodeada por áreas verdes bem cuidadas e trânsito organizado.
Papo Carreira

CGE-SP divulga edital de concurso público com 200 vagas e salário de 17,8 mil; veja detalhes

As inscrições terão início no dia 15 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Paulo Roberto Maciel*
03 de Setembro de 2025
Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA
Papo Carreira

Com bolsa de R$ 5 mil, Embraer abre 45 vagas para mestrado em Engenharia em parceria com o ITA

Processo seletivo é voltado para engenheiros que concluíram a graduação em 2023, 2024 ou 2025

Redação
02 de Setembro de 2025
Ceará Credi
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente e supervisor de microcrédito; saiba mais

As vagas são para o Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns

Renato Bezerra
02 de Setembro de 2025
Profissional de Tecnologia
Papo Carreira

Empresa de tecnologia oferta mais de 40 vagas em Fortaleza, Campinas e São Paulo; saiba mais

As oportunidades incluem modelo de trabalho híbrido, remoto e flexível

Redação
01 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições como a SOP-CE e a CPRM

Redação
01 de Setembro de 2025
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso
Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação
30 de Agosto de 2025
foto de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)
Papo Carreira

Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano

Raísa Azevedo
28 de Agosto de 2025
Estudante no Academia Enem
Papo Carreira

Academia Enem tem inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (29); veja como fazer

Projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com aulão no Ginásio Paulo Sarasate

Redação
28 de Agosto de 2025
foto de unidade da Rede Assaí Atacadista
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa

Redação
27 de Agosto de 2025
Alunas de curso de gastronomia
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação
27 de Agosto de 2025