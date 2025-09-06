Sesa abre inscrições para 28 vagas de residência médica em hospitais do Ceará

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), abriu nesta sexta-feira (5) um novo processo seletivo para 28 vagas remanescentes de Residência Médica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 12 horas da próxima terça-feira (9) por meio do site.

Esses postos foram disponibilizados via Exame Nacional de Residência (Enare) 2024/2025, que ofertou 900 vagas. Podem participar dessa seleção profissionais graduados em Medicina.

Os trabalhadores com a Residência Médica concluída como pré-requisito para algumas especialidades, de qualquer estado do Brasil, desde que tenham participado da avaliação educacional passada, também podem concorrer.

Como será a avaliação e como se inscrever?

A seleção vai ser em etapa única e usará como requisito a nota final obtida pelo candidato no Enare 2024-2025. A comissão organizadora reforça ainda que é obrigatória a inserção, pelo participante, do documento comprobatório da pontuação atingida na especialidade indicada no ato da inscrição feita à época.

Conforme o edital (11/2025), a submissão dos dados deve ser feita até a quarta-feira (10), também pelo site da ESP/CE. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 15 de setembro.

Olivia Bessa, diretora de pós-graduação em Saúde da ESP/CE, comenta que o certame surge a partir de um movimento do Ministério da Saúde. Por meio de portaria, autorizou um novo acesso às Residências em Saúde neste mês.

As 28 vagas serão distribuídas em unidades da Rede Sesa de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, alcançando cerca de 20 programas formativos, como os de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Neonatologia e Mastologia.