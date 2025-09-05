IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou, nesta quinta-feira (4), o projeto SuperEnem 2025, um curso preparatório gratuito e on-line para estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. A iniciativa é realizada por meio do Centro de Referência em Educação a Distância (CREaD).

As aulas terão início na próxima segunda-feira (8) e seguirão até o dia 14 de novembro. Os interessados devem se inscrever gratuitamente preenchendo um formulário eletrônico no site do IFCE.

Segundo o instituto, os participantes terão aulas ministradas ao vivo por professores especialistas nas disciplinas das cinco áreas do conhecimento avaliadas no Enem. Elas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h, com veiculação no canal oficial do CREaD, no YouTube.

Metodologia

A cada semana, os alunos terão dez aulas síncronas com multiplicação dos conteúdos focados em cada assunto. Haverá também resoluções de questões para preparação dos estudantes conforme o modelo adotado no Enem.

Durante as aulas, os estudantes poderão interagir com os professores para tirar dúvidas. E, ao final de cada aula, o conteúdo ficará gravado na plataforma.