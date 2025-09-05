Diário do Nordeste
Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Mão de pessoa segurando caneta de ponta fina marcando a resposta correta em uma folha de gabarito de prova, focado na questão 27, em uma atividade de avaliação.
Legenda: Além do preenchimento imediato das vagas, alguns concursos oferecem também cadastro de reserva
Foto: xm4thx/Shutterstock

Em todo o Brasil, diversos concursos estão com inscrições abertas nesta sexta-feira (5). Há oportunidade de vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 11,8 mil. Confira abaixo as especificações de cada concurso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE (CE)

  • 255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
  • Vagas para todos os níveis de escolaridade;
  • Salário inicial: varia de R$ 1.557,56 até R$ 4.492,76.
  • Inscrições até 28 de setembro.

>> Veja edital completo

CRBIO 5ª REGIÃO (CE E PE)

  • 300 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
  • Vagas para níveis médio e superior;
  • Salário inicial: varia de R$ 2.889,26 a R$ 3.395,51.
  • Inscrições até 11 de setembro.

>> Veja edital completo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (CE)

  • 114 vagas imediatas;
  • Vagas para todos os níveis de escolaridade;
  • Salário inicial: varia de R$ 1.518 a R$ 11.400.
  • Inscrições até 8 de setembro.

>> Veja edital 001/2025 - Vagas em geral;

>> Veja edital 002/2025 - Vagas para professores;

>> Veja edital 003/2025 - Vagas para agentes de combate a endemias;

CONCURSO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

  • 120 vagas;
  • Vagas de níveis médio, médio técnico e superior;
  • Salário inicial: varia de R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08.
  • Inscrições até 22 de setembro.

>> Veja edital completo

CONCURSO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (PR, RS E SC)

  • 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
  • Vagas para níveis médio e superior;
  • Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.
  • Inscrições até 11 de setembro.

>> Veja edital completo

CONSELHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • 15 vagas imediatas;
  • Vaga Analista de Promotoria II;
  • Salário inicial: até R$ 13.581,75.
  • Inscrições até 15 de setembro.

>> Veja edital completo

Papo Carreira

OAB divulga gabarito definitivo e resultado preliminar da 1ª fase do 44º Exame de Ordem; confira

teaser image
Papo Carreira

Aleam lança edital de concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva

