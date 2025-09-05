Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade
Em todo o Brasil, diversos concursos estão com inscrições abertas nesta sexta-feira (5). Há oportunidade de vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 11,8 mil. Confira abaixo as especificações de cada concurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE (CE)
- 255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
- Vagas para todos os níveis de escolaridade;
- Salário inicial: varia de R$ 1.557,56 até R$ 4.492,76.
- Inscrições até 28 de setembro.
CRBIO 5ª REGIÃO (CE E PE)
- 300 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
- Vagas para níveis médio e superior;
- Salário inicial: varia de R$ 2.889,26 a R$ 3.395,51.
- Inscrições até 11 de setembro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (CE)
- 114 vagas imediatas;
- Vagas para todos os níveis de escolaridade;
- Salário inicial: varia de R$ 1.518 a R$ 11.400.
- Inscrições até 8 de setembro.
>> Veja edital 001/2025 - Vagas em geral;
>> Veja edital 002/2025 - Vagas para professores;
>> Veja edital 003/2025 - Vagas para agentes de combate a endemias;
CONCURSO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA
- 120 vagas;
- Vagas de níveis médio, médio técnico e superior;
- Salário inicial: varia de R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08.
- Inscrições até 22 de setembro.
CONCURSO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (PR, RS E SC)
- 13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;
- Vagas para níveis médio e superior;
- Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.
- Inscrições até 11 de setembro.
CONSELHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- 15 vagas imediatas;
- Vaga Analista de Promotoria II;
- Salário inicial: até R$ 13.581,75.
- Inscrições até 15 de setembro.
