Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Em todo o Brasil, diversos concursos estão com inscrições abertas nesta sexta-feira (5). Há oportunidade de vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 11,8 mil. Confira abaixo as especificações de cada concurso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE (CE)

255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;

Vagas para todos os níveis de escolaridade;

Salário inicial: varia de R$ 1.557,56 até R$ 4.492,76.

Inscrições até 28 de setembro.

>> Veja edital completo

CRBIO 5ª REGIÃO (CE E PE)

300 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;

Vagas para níveis médio e superior;

Salário inicial: varia de R$ 2.889,26 a R$ 3.395,51.

Inscrições até 11 de setembro.

>> Veja edital completo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (CE)

114 vagas imediatas;

Vagas para todos os níveis de escolaridade;

Salário inicial: varia de R$ 1.518 a R$ 11.400.

Inscrições até 8 de setembro.

>> Veja edital 001/2025 - Vagas em geral;

>> Veja edital 002/2025 - Vagas para professores;

>> Veja edital 003/2025 - Vagas para agentes de combate a endemias;

CONCURSO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA

120 vagas;

Vagas de níveis médio, médio técnico e superior;

Salário inicial: varia de R$ 1.895,15 a R$ 11.382,08.

Inscrições até 22 de setembro.

>> Veja edital completo

CONCURSO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (PR, RS E SC)

13 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva;

Vagas para níveis médio e superior;

Salários de R$ 4.709,53 a R$ 11.833,06.

Inscrições até 11 de setembro.

>> Veja edital completo

CONSELHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

15 vagas imediatas;

Vaga Analista de Promotoria II;

Salário inicial: até R$ 13.581,75.

Inscrições até 15 de setembro.

>> Veja edital completo