Seleção da Sesa com 900 vagas de residência médica encerra inscrições nesta quinta (5)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou a oferta de 900 vagas para os novos processos seletivos das residências em Saúde executadas pelo órgão, via Escola de Saúde Pública (ESP-CE). O período de inscrições se encerra nesta quinta-feira (5).

Os profissionais serão selecionados por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A iniciativa, de acordo com o Estado, é semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso porque, após a prova, o participante poderá escolher onde quer fazer a residência.

Quando será aplicado o exame?

Organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a prova da seleção está prevista para o dia 20 de outubro.

Neste ano, serão quatro locais de prova no Ceará: em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá.

Sobre o Enare

O Enare é organizado pela Ebserh, com apoio da FGV, e conta com a adesão de mais de 160 instituições.

A iniciativa oferta mais de 8,7 mil vagas em cerca de 1,7 mil programas de residência em Saúde no Brasil.