Inec abre vagas para cursos gratuitos de robótica básica e jogos digitais; saiba como se inscrever

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) abriu inscrições para cursos gratuitos na área da tecnologia voltados para crianças e adolescentes do município de Maracanaú. No total, são 24 vagas disponíveis para as turmas de robótica básica e desenvolvimento de jogos digitais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro por meio do preenchimento deste formulário.

A iniciativa faz parte do Projeto Labinec e visa a inclusão digital e social de crianças e jovens de comunidades vulneráveis, para propagar o uso e a apropriação de tecnologias para solução de problemas.

Requisitos

Para participar dos cursos, os alunos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter idade entre 10 e 15 anos;

Residir na cidade de Maracanaú;

Ser estudante da rede pública; e

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Aulas

As aulas terão início ainda em setembro e acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h45, para o curso de Jogos Digitais, e das 13h às 15h, para o de Robótica. Ambas as formações serão realizadas no Laboratório do Labinec Maracanaú, localizado na Rua Maria Fernandes, 110, 1⁰ andar - Bairro Siqueira.

A duração dos cursos é de quatro meses.

O Labinec é fundamentado na cultura Maker, que incentiva a aprendizagem informal, social e cooperativa com foco na criação de objetos e dispositivos — robótica, automação, eletrônica, eletroeletrônica e outras formas de fabricação de objetos, jogos digitais e desenvolvimento de aplicativos. Atualmente, o projeto conta com laboratórios nos municípios cearenses de Itapiúna, Fortaleza e Maracanaú.

Serviço

Inscrições cursos gratuitos robótica básica e jogos digitais – Labinec Maracanaú

Período: até o dia 10/09

Link de inscrições

Gratuito

Mais informações: (85) 989321518