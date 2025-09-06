Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários
Segundo edital, há vagas para diversos níveis e remunerações podem chegar a R$ 10 mil
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Paramoti, no Ceará, se encerram na próxima segunda-feira (8), com 89 vagas ofertadas, além de 178 para cadastro de reserva. Segundo o edital, os salários vão de R$ 1.500 a R$ 10.000.
As vagas são para os níveis fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, técnico e superior. Enquanto isso, as jornadas de trabalho são de 20 ou 40 horas semanais.
O concurso terá validade de dois anos, prazo contado a partir da homologação do resultado final e pode ser prorrogado mais uma vez.
Como se inscrever
O período de inscrição para o certame se encerra no próximo dia 8 de setembro de 2025, com formulário a ser preenchido no site da Fundação CETREDE. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100.
Conforme o cronograma, o prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição segue do dia 15 a 16 de setembro.
Já o edital de convocação para a realização das provas, além da publicação das inscrições homologadas, deve ser publicado no dia 2 de outubro de 2025.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, aponta o edital. A prova de títulos deverá ser ministrada para os candidatos inscritos para cargos de nível superior.
Confira as vagas do edital por cargos:
- Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);
- Cozinheiro (2 vagas);
- Gari (3 vagas);
- Vigia (3 vagas);
- Coveiro (2 vagas);
- Agente Administrativo (1 vaga);
- Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);
- Atendente de Farmácia (2 vagas);
- Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);
- Maqueiro (2 vagas);
- Motorista Categoria B (2 vagas);
- Motorista Categoria D (7 vagas); Técnico de Enfermagem (8 vagas); Técnico de Radiologia (1 vaga); Assistente Social (1 vaga);
- Enfermeiro (3 vagas);
- Farmacêutico Bioquímico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga);
- Fonoaudiólogo (1 vaga);
- Médico (2 vagas);
- Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (1 vaga);
- Odontólogo (2 vagas);
- Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);
- Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);
- Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);
- Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);
- Professor de Educação Básica II História (1 vaga);
- Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);
- Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);
- Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);
- Psicólogo (1 vaga);
- Psicopedagogo (1 vaga);
- Terapeuta Ocupacional (2 vagas).