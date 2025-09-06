Inscrições para concurso em Paramoti, no CE, se encerram na segunda (8); confira vagas e salários

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Paramoti, no Ceará, se encerram na próxima segunda-feira (8), com 89 vagas ofertadas, além de 178 para cadastro de reserva. Segundo o edital, os salários vão de R$ 1.500 a R$ 10.000.

As vagas são para os níveis fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, técnico e superior. Enquanto isso, as jornadas de trabalho são de 20 ou 40 horas semanais.

O concurso terá validade de dois anos, prazo contado a partir da homologação do resultado final e pode ser prorrogado mais uma vez.

Como se inscrever

O período de inscrição para o certame se encerra no próximo dia 8 de setembro de 2025, com formulário a ser preenchido no site da Fundação CETREDE. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 100.

Conforme o cronograma, o prazo para a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição segue do dia 15 a 16 de setembro.

Já o edital de convocação para a realização das provas, além da publicação das inscrições homologadas, deve ser publicado no dia 2 de outubro de 2025.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, aponta o edital. A prova de títulos deverá ser ministrada para os candidatos inscritos para cargos de nível superior.

Confira as vagas do edital por cargos: