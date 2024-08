Conta de água mais cara no Ceará: aumento de 8% começa a valer nesta segunda-feira (5)

A partir desta segunda-feira (5), as contas de água e esgoto ficam 8% mais caras. Isso porque a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) aplica a revisão tarifária de forma linear, em todas as categorias de consumo nos municípios cearenses operados pela empresa.

Com a medida, aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), através da Resolução nº 13/2024, a tarifa média dos serviços de água e esgoto da Cagece passa a ser de R$ 6,29 por metro cúbico.

Por que a conta de água via subir?

A companhia justificou que teve a revisão autorizada por apresentar um aumento nos custos e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, a operação dos sistemas, bem como manutenção, expansão e melhoria dos serviços prestados à população.

Além disso, a Cagece também alegou precisar de mais recursos para cumprir as metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, previstos em contrato.

Por que o aumento ocorre agora?

A revisão tarifária entra em vigor 30 dias após sua publicação legal. Os valores atualizados pela tarifa média passam a valer para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios atendidos pela Cagece.

A autorização para aplicar a revisão foi concedida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).