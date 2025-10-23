Cagece promove leilão com lances a partir de R$ 100; veja itens disponíveis

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) promoverá, no próximo dia 31, um leilão público de bens ociosos e sem utilidade, com itens que vão de maquinários já utilizados pela companhia até eletrônicos, e veículos. Os lotes contam com lances iniciais variando de R$ 100 a R$ 186 mil.

O evento será realizado de forma virtual, pelo site da Montenegro Leilões, a partir das 10 horas. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital.

>> Veja edital completo

Itens e lances

Entre os itens disponíveis estão motocicletas, notebooks, carcaças de hidrômetros com relojoarias, rádios de comunicação, aparelhos de TV, monitores de vídeo, além de outros materiais eletrônicos e maquinários.

Os participantes encontrarão, por exemplo, motocicletas com lance inicial a partir de R$ 1.200, e lotes com notebooks a partir de R$ 800. É possível, ainda, tentar arrematar aparelhos de TV a partir de R$ 400, e bicicletas com lance inicial de R$ 200.

A lista completa dos itens e os valores dos lances iniciais está disponível no Anexo I do edital.

Visita presencial

Os bens estarão abertos à visitação presencial entre a próxima segunda-feira (27) e a quinta-feira (30), nos horários de 8h às 11h e 13h às 16h, na sede da Cagece no bairro Pici, em Fortaleza, ou na unidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Segundo a Cagece, será obrigatório o agendamento prévio junto ao leiloeiro para realizar a visita.