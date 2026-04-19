EUA atacam navio do Irã neste domingo (19)

Em meio às acusações de Donald Trump de que o Irã teria violado o cessar-fogo, os Estados Unidos da América (EUA) interceptaram e atacaram um navio cargueiro rival.

A informação foi publicada pelo próprio presidente dos EUA, em uma rede social, neste domingo (19). De acordo com Trump, a embarcação do Irã estava sob sanções por histórico de 'atividades ilegais'.

O presidente disse que o navio conhecido como 'Touska' tentou furar um bloqueio naval imposto pelos EUA no Golfo de Omã e foi atingido após desobedecer a ordem de parada.

Trump diz que 'um buraco' foi aberto na casa de máquinas da embarcação.

"Neste momento, fuzileiros navais dos EUA estão com a custódia da embarcação. O TOUSKA está sob sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido a um histórico anterior de atividades ilegais. Temos controle total do navio e estamos verificando o que há a bordo", disse Trump, nas redes sociais.

ESTREITO DE ORMUZ

O novo capítulo da guerra travada vem depois do Estreito de Ormuz voltar a ser fechado. O local é uma das principais vias marítimas para o comércio global de petróleo.

A interrupção do transporte através do local fez com que os preços da commodity disparassem no mercado mundial.

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Horas antes de interceptar o navio, Trump publicou na rede social Truth Social ameaçando realizar novos ataques caso não cheguem a um novo acordo.

"Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. Espero que eles o aceitem porque, se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã" Trump.

O presidente estadunidense acredita que o Irã vá ceder "rápido e fácil" e que se isso não acontecer "será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito".

De acordo com Donald Trump, navios que tentaram passar por Ormuz neste fim de semana foram atacados: "Isso não foi nada legal, foi?".

Há previsão de que nesta segunda-feira (20), uma delegação americana chegue ao Paquistão para uma nova rodada de negociações com o Irã.

O conflito se intensificou desde fevereiro de 2026, quando começaram os ataques coordenados dos EUA e Israel e que atingiram a infraestrutura militar e instalações petrolíferas do Irã.