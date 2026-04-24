Morreu na noite dessa quinta-feira (23) o jornalista Lúcio Brasileiro, aos 87 anos. Ele estava internado em Lisboa, Portugal, desde o último sábado (11) em decorrência de uma queda.

Nascido Francisco Newton Quezado Cavalcante, o jornalista marcou história na imprensa local. Natural de Aurora, no Cariri cearense, iniciou na profissão aos 16 anos na Gazeta de Notícias.

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Lúcio Brasileiro era o jornalista diário mais antigo do mundo

Era um cronista renomado, tendo contribuído durante dez anos no Correio do Ceará, dos Diários Associados, e no jornal O Povo, onde mantinha coluna diária desde 1968. A trajetória rendeu a ele o título de jornalista diário mais antigo do mundo.

Fora das páginas dos jornais, Lúcio também era uma voz familiar no rádio. Durante mais de 50 anos, maneteve programas nas emissoras Verdes Mares, Rádio Clube, Iracema, e a antiga Calypso FM.

Também integrou quadros nas TVs Uirapuru, hoje TV Cidade, Educativa e Jangadeiro. Além disso, publicou diversos livros, entre eles “Até Agora”, “Assim falava Paco”, “Pela Sociedade”, “Longe de dizer adeus” e “Quinhentos contos de réis”.

Políticos prestam homenagens a Lúcio Brasileiro

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) fez uma publicação em memória ao jornalista. "Em 70 anos de carreira uniu informação e opinião com ética e credibilidade. Com sua coluna diária, que bateu recorde de tempo no ar, retratou durante décadas as principais notícias da sociedade cearense", escreveu.

"O jornalismo do nosso estado agradece a esse grande cearense por tantos serviços prestados. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e admiradores de Lúcio Brasileiro", completou Elmano.

Também pelas redes, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse estar "profundamente consternado" pela morte de Lúcio. "Era um dos grandes conhecedores da história do nosso futebol, em especial da seleção brasileira e das Copas do Mundo. Deixo meu sincero abraço à legião de amigos e admiradores de Lúcio!", lamentou.

Veja publicação de Elmano

Jornalista ganhou a maior honraria do Ceará

Na publicação em homenagem à Lúcio Brasileiro, Elmano relembrou que, em 2012, o jornalista recebeu a Medalha da Abolição, a maior honraria que o Estado pode conceder a um cidadão cearense.

A cerimônia de entrega, realizada no Palácio da Abolição, também condecorou o desembargador Ernani Barreira e foi comandada pelo então governador do Ceará, Cid Gomes.

"É a maior honraria do Estado e para mim tem total importância. Recebo-a com muita humildade. Ela é um reconhecimento ao trabalho, que pelo meno fez alegrar muito o povo cearense”, declarou o jornalista, na época.

A homenagem a Lúcio foi publicada no Diário Oficial do dia 14 de março de 2012 (decreto nº 30.847 de 12 de março de 2012).