Fortaleza inaugura primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará; veja serviços

Fortaleza inaugurou a primeira Casa da Igualdade Racial do Ceará nesta quinta-feira (23). O equipamento é o segundo do tipo no Brasil e pretende auxiliar pessoas negras a acessarem serviços das áreas de saúde, educação, assistência social, direitos humanos e cultura, além de oferecer orientação jurídica e apoio psicossocial para vítimas de racismo.

A abertura do equipamento, no Centro, foi marcada por um evento que reuniu a ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT). União, Estado e Município são parceiros na iniciativa.

"Pretendemos que este espaço sirva não só como local de atendimento, mas de formação. Que ajude na inclusão econômica e no acolhimento, para que a população cearense se sinta parte desse espaço e também ajude a construir essa dinâmica cotidiana", detalhou a ministra.

O novo equipamento consolida a expansão da rede um mês após a primeira unidade ser inaugurada, no Rio de Janeiro. A escolha por Fortaleza, conforme o coordenador interino do equipamento, Paulo do Vale, atende a uma demanda antiga da população do Ceará, composta em 70% por pessoas pretas ou pardas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja também Ceará Fortaleza estuda unificação de tarifas do transporte metropolitano Ceará Moradores convivem com medo em comunidade na Aerolândia onde parte de muro desabou

O que tem na Casa da Igualdade Racial do Ceará?

Ao Diário do Nordeste, Paulo do Vale detalha que o espaço reúne múltiplas ações, desde o acolhimento e aconselhamento jurídico de casos de racismo ao auxílio de pessoas negras no acesso a serviços básicos, como aos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e aos Centros de Referência de Assistência Social (Creas). A gestão direta do equipamento será feita pela Prefeitura.

As ações desenvolvidas na Casa estão organizadas em cinco eixos:

Justiça racial: apoio jurídico, social e psicológico para vítimas de discriminação e crimes raciais;

apoio jurídico, social e psicológico para vítimas de discriminação e crimes raciais; Inclusão produtiva: iniciativas de desenvolvimento pessoal e profissional, com foco na inclusão de jovens e mulheres negras;

iniciativas de desenvolvimento pessoal e profissional, com foco na inclusão de jovens e mulheres negras; Cultura e educação: promoção de atividades educativas e culturais baseadas em referenciais e saberes afro-brasileiros;

promoção de atividades educativas e culturais baseadas em referenciais e saberes afro-brasileiros; Fortalecimento comunitário: espaço de convivência e diálogo para fortalecer vínculos sociais e comunitários;

espaço de convivência e diálogo para fortalecer vínculos sociais e comunitários; Articulação e pactuação: construção de parcerias e integração com instituições públicas e redes de atendimento.

Paulo ainda ressalta que a atuação do equipamento extrapola os limites físicos do prédio, com previsão de atividades em escolas e creches. A prioridade na educação de base justifica-se, segundo ele, porque "a questão racial acontece desde o berço".

O coordenador especial da Igualdade Racial de Fortaleza, Isaac Santos, revela que a previsão é que o espaço ainda receba uma biblioteca “afrocentrada”, composta por obras de autores pretos e com temática afrobrasileira. O equipamento deverá ficar pronto ainda este ano e ficará disponível, por exemplo, para o uso de estudantes das redes públicas municipal e estadual.

“Esse espaço será de acolhimento, sim, mas também de construção, de valorização das nossas potências, e vai ser muito mais reconhecido por fortalecer o povo negro e as comunidades tradicionais do que o povo que sofre. Será um povo que sofre, mas que também sorri. Sorri muito mais do que chora. Este povo que estará aqui, como as crianças que vão estar nesse espaço, saberão o que é ser negras e negros, não como eu descobri, de uma maneira violenta, mas, sim, de uma alegre e feliz", destaca.

Legenda: Local promove ainda atividades permanentes de valorização da história e da cultura afro-brasileira, como oficinas, rodas de conversa e ações educativas. Foto: Thiago Gadelha.

Democracia por meio da igualdade racial

A implementação da Casa simboliza um esforço conjunto para institucionalizar políticas de reparação e direitos raciais. Durante a solenidade, a ministra Rachel Barros destacou que a estrutura física é apenas o alicerce de um compromisso mais profundo com a justiça social e a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Nós não podemos avançar na democracia sem a promoção da igualdade racial. Onde tem racismo, não tem democracia. E apostamos na promoção da igualdade racial para fazer com que os direitos cheguem a quem mais precisa." Rachel Barros Ministra da Igualdade Racial

"Estamos entregando uma casa que acolherá e ajudará a população negra na luta por seus direitos, muitas vezes negados”, completou o governador Elmano, ressaltando que o Ceará vem investindo em políticas para integrar a população negra no serviço público, por meio de cotas raciais.

Além das unidades de Fortaleza e do Rio de Janeiro, o Governo Federal prevê o lançamento de novas Casas da Igualdade Racial em Pelotas (RS), Salvador (BA), Contagem (MG) e Itabira (MG), ainda em 2026, ampliando a presença da política pública em diferentes regiões do país.

Serviço

Casa da Igualdade Racial de Fortaleza