Caso Danilo Neves: chileno que esteve com professor brasileiro morto nega violência

O jovem chileno que esteve com o professor goiano Danilo Neves Pereira relatou que não ocorreram atos de violência no dia em que se encontraram. O rapaz afirmou que pediu para o brasileiro se retirar de seu apartamento após o encontro.

O rapaz resumiu a situação dizendo que o brasileiro "ficou chato". "Ele ficou chato e eu pedi para ele ir embora. Não houve violência. Eu simplesmente não gostei da atitude dele", declarou.

Danilo estava desaparecido na capital da Argentina por seis dias. O professor deu entrada no Hospital Ramos Mejia no dia 15, sem portar documentos, e morreu na mesma data. A identificação oficial do corpo só foi realizada nessa segunda-feira (20).

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, acompanha a situação e comunicou que, "no momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento".

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Quem era Danilo Neves

Danilo Neves Pereira possuía mestrado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e estava finalizando um doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em nota, o Centro de Línguas da UFG, onde ele deu aulas entre 2010 e 2022, destacou que "sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pelo profissionalismo e pelo respeito com que conduzia seu trabalho".

Além da vida acadêmica, Danilo era artista e atuava como a drag queen "Zelda, The Queen" no Brasil.