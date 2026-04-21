Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Danilo Neves: chileno que esteve com professor brasileiro morto nega violência

Goiano foi localizado em hospital após seis dias desaparecido em Buenos Aires.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Foto de Danilo Neves Pereira, encontrado morto na Argentina.
Legenda: A identificação oficial do corpo só foi realizada nesta segunda-feira (20).
Foto: Reprodução/Instagram.

O jovem chileno que esteve com o professor goiano Danilo Neves Pereira relatou que não ocorreram atos de violência no dia em que se encontraram. O rapaz afirmou que pediu para o brasileiro se retirar de seu apartamento após o encontro. 

O rapaz resumiu a situação dizendo que o brasileiro "ficou chato". "Ele ficou chato e eu pedi para ele ir embora. Não houve violência. Eu simplesmente não gostei da atitude dele", declarou. 

Danilo estava desaparecido na capital da Argentina por seis dias. O professor deu entrada no Hospital Ramos Mejia no dia 15, sem portar documentos, e morreu na mesma data. A identificação oficial do corpo só foi realizada nessa segunda-feira (20).

O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, acompanha a situação e comunicou que, "no momento, está em curso o processo de autópsia e reconhecimento".

Veja também

teaser image
País

Professor brasileiro que estava desaparecido na Argentina é encontrado morto

teaser image
Mundo

EUA pedem que delegado brasileiro deixe o país após caso Ramagem

Quem era Danilo Neves

Danilo Neves Pereira possuía mestrado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e estava finalizando um doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Em nota, o Centro de Línguas da UFG, onde ele deu aulas entre 2010 e 2022, destacou que "sua trajetória foi marcada pelo compromisso com a educação, pelo profissionalismo e pelo respeito com que conduzia seu trabalho". 

Além da vida acadêmica, Danilo era artista e atuava como a drag queen "Zelda, The Queen" no Brasil.

Papa Francisco sorri e acena para o público durante uma aparição. Ele veste a batina branca e o solidéu, posicionado à frente de uma cruz dourada ornamentada sobre um fundo escuro.
Mundo

Um ano após morte de Papa Francisco, Vaticano realiza celebração especial com missa e terço

Pontífice argentino faleceu um dia após o domingo de Páscoa de 2025.

Redação
Há 14 minutos
Foto de Danilo Neves Pereira, encontrado morto na Argentina.
Mundo

Caso Danilo Neves: chileno que esteve com professor brasileiro morto nega violência

Goiano foi localizado em hospital após seis dias desaparecido em Buenos Aires.

Redação
Há 49 minutos
Foto de policial alvo de decisão dos EUA.
Mundo

EUA pedem que delegado brasileiro deixe o país após caso Ramagem

Governo americano acusa policial de interferência em extradições; Lula cita possível resposta diplomática.

Redação
Há 1 hora
Imagem do vídeo do pôr da Terra feita a partir da Lua, feita por um celular pelo astronauta Reid Wiseman, da Artemis II.
Mundo

Astronauta da Artemis II divulga vídeo gravado no celular em viagem à Lua

Reid Wiseman fez o registro do "pôr da Terra" a partir da Lua.

Redação
20 de Abril de 2026
Barcos na costa perto do porto de Tokachi, na cidade de Hiroo, Hokkaido.
Mundo

Terremoto de 7,4 graus atinge o Japão e provoca alerta de tsunami

O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios em Tóquio.

Redação e AFP
20 de Abril de 2026
Imagem da brasileira que morreu em lago nos Estados Unidos.
Mundo

Lago onde triatleta brasileira morreu costuma ter natação proibida por 'visibilidade zero' da água

O governo estadunidense autoriza natações no Lago Woodlands apenas em eventos especiais.

Redação
19 de Abril de 2026
trump eua.
Mundo

EUA atacam navio do Irã neste domingo (19)

Trump disse que o navio conhecido como 'Touska' tentou furar um bloqueio naval.

Redação
19 de Abril de 2026
Carro parado em área cercada por veículos de bombeiros.
Mundo

Tiroteio deixa oito crianças mortas nos EUA

O autor dos tiros, que foi morto pela Polícia, era pai de sete das oito vítimas.

AFP
19 de Abril de 2026
foto para ilustrar matéria sobre o Estreito de Ormuz, rota essencial por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial
Mundo

Após tensão no Estreito de Ormuz, EUA acusam Irã de violar cessar-fogo e ameaça atacar

Donald Trump fez novas ameaças via rede social.

Redação
19 de Abril de 2026
Bernie Navarro, embaixador dos Estados Unidos no Peru, e José María Balcázar, presidente interino do Peru.
Mundo

EUA ameaçam Peru após compra bilionária de aeronaves ser possivelmente adiada

Segundo o presidente interino do Peru, compra deve ser assumida por governo eleito em junho.

Redação
19 de Abril de 2026
Foto de Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã.
Mundo

Líder supremo do Irã diz que está preparado para impor 'derrotas amargas' a inimigos

Guerra de Estados Unidos e Israel já leva quase dois meses.

Redação
18 de Abril de 2026
Foto de navegação no Irã, bloqueada pelo governo dos Estados Unidos.
Mundo

Entenda como funciona o bloqueio do estreito de Ormuz determinado pelos EUA

Sem avanços no diálogo para paz, EUA determinaram bloqueio marítimo ao Irã.

Diário do Nordeste/AFP
13 de Abril de 2026
Montagem de fotos do Papa Leão XIV e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump critica Papa Leão XIV, e pontifice reage: 'não tenho medo'

Presidente dos EUA criticou declarações pela paz do Papa Leão XIV.

Diário do Nordeste/AFP
13 de Abril de 2026
Fotos mostram Viktor Orban e Peter Magyar durante discursos na Hungria neste domingo (12).
Mundo

Eleições na Hungria: primeiro-ministro Viktor Orbán reconhece derrota para Péter Magyar

Atual premiê nacionalista dirige o país da Europa Central há 16 anos.

Redação e AFP
12 de Abril de 2026
Mapa que mostra o Estreito de Ormuz, para ilustrar matéria sobre Trump pedir bloqueio da passagem após negociações com Irã serem frustradas.
Mundo

Trump pede bloqueio do Estreito de Ormuz após negociações frustradas com Irã

Chefe da Marinha do Irã classificou ameaça do presidente estadunidense como "ridícula".

Redação e AFP
12 de Abril de 2026
Lutador de MMA dentro do octógono aparece em duas cenas combinadas: à esquerda, visto de costas, encostado na grade enquanto, do lado de fora, Donald Trump conversa com o atleta, o mesmo lutador está em destaque, sem camisa, usando luvas do UFC e levando a mão ao peito, com o corpo iluminado pelo foco da arena e o fundo escuro.
Mundo

Trump elogia lutador brasileiro de UFC: 'Poderia ser modelo'

Presidente assistiu ao evento esportivo em Miami enquanto o vice estava no Paquistão negociando com o Irã.

Redação
12 de Abril de 2026
Foto que contém J.D. Vance, vice-presidente dos EUA, discursando em um púlpito. Ele está de terno azulado e gravata vermelha.
Mundo

EUA x Irã: Vice-presidente afirma que negociações fracassaram após impasse em arma nuclear

JD Vance estava no Paquistão em tratativas com o país do Oriente Médio para fim do conflito.

Redação e AFP
12 de Abril de 2026
Os quatro astronautas da missão Artemis II aparecem abraçados em um palco durante uma entrevista, vestindo macacões azuis com diversos patches e bonés escuros. À esquerda, um deles fala ao microfone diante da bandeira dos Estados Unidos, em uma composição que transmite união e celebração pelo sucesso da missão.
Mundo

Astronautas da Artemis II falam pela primeira vez sobre missão e retorno à Terra

Entrevista foi transmitida pelas redes sociais da Nasa neste sábado (11).

Redação
11 de Abril de 2026
A cápsula da missão Artemis II descende suavemente em direção ao oceano, sustentada por três grandes paraquedas laranjas e brancos totalmente inflados contra o céu claro. A imagem captura o momento do
Mundo

Como a Artemis II voltou à Terra e quais os próximos passos da Nasa

Missão da Nasa teve encerramento na noite da sexta (10), no horário de Brasília.

Redação
11 de Abril de 2026
Saguão principal da estação Grand Central, com grande circulação de pessoas, balcão de informações central, painéis de horários ao fundo e bandeiras penduradas nas laterais.
Mundo

Homem ataca duas pessoas na estação de metrô Grand Central, em Nova York

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova York, ele foi contido com um tiro.

Redação
11 de Abril de 2026