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Líder supremo do Irã diz que está preparado para impor 'derrotas amargas' a inimigos

Guerra de Estados Unidos e Israel já leva quase dois meses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:15)
Mundo
Foto de Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã.
Legenda: Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã, disse que país está preparado para impor derrotas a Estados Unidos.
Foto: AFP.

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou neste sábado (18) que o país está preparado para infligir 'novas e amargas derrotas' aos seus inimigos, referindo-se ao conflito com Estados Unidos e Israel.

A declaração foi publicada em seu canal no Telegram, pouco depois da decisão de Teerã de voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano de seus portos.

Mojtaba Khamenei não aparece em público desde antes do início da guerra e se comunicou por meio da rede social.

"A corajosa Marinha do Irã está preparada para fazer com que os inimigos provem o gosto amargo de novas derrotas", disse. 

IRÃ VOLTOU A BLOQUEAR ESTREITO DE ORMUZ

O Irã decidiu, neste sábado, voltar a fechar o Estreito de Ormuz, essencial para o mercado de combustíveis. A decisão ocorreu devido à continuidade do bloqueio americano aos portos americanos. 

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"Como resultado, o controle sobre o Estreito de Ormuz foi restabelecido ao seu estado anterior, e essa via marítima estratégica está sob gestão e controle rigorosos das Forças Armadas”, disse porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbia.

O governo iraniano impôs o bloqueio naval na segunda-feira (13), mas voltou atrás na tentativa que o governo americano interrompesse o bloqueio militar portuário. 

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro com os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã, que respondeu com lançamentos de mísseis e drones no Golfo e o fechamento do estreito.

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