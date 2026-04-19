EUA ameaçam Peru após compra bilionária de aeronaves ser possivelmente adiada
Segundo o presidente interino do Peru, compra deve ser assumida por governo eleito em junho.
O embaixador dos Estados Unidos no Peru, Bernie Navarro, publicou ameaças nas redes sociais, nessa sexta-feira (17), direcionadas ao presidente interino do país sul-americano, José María Balcázar.
A publicação ocorreu após Balcázar indicar o adiamento da compra de 24 caças militares para as Forças Armadas peruanas.
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Em entrevista à rádio local RPP, o presidente interino do Peru declarou que, por representar um governo de transição e devido ao valor bilionário do investimento, o processo de compra deve ser assumido pelo novo governo, programado para ser eleito em junho.
Na rede social X, o embaixador Bernie Navarro publicou: “Se negociarem de má-fé com os EUA e minarem os interesses americanos, tenham a certeza de que, como representante da Administração Trump, utilizarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região".
Durante a entrevista, Balcázar também ressaltou que ainda não houve desembolso de recursos e nenhum contrato foi assinado.
Entenda a compra das aeronaves
Segundo o portal Exame, a negociação das aeronaves militares teve início no mandato da presidente Dina Boluarte, em 2024. Na época, a previsão de investimento era de US$ 3,5 bilhões, financiados por empréstimos internos.
A compra envolve empresas internacionais, como a Lockheed Martin, com o caça F-16 Block 70, a Saab, com o Gripen, e a Dassault Aviation, com o Rafale.
O objetivo é substituir aeronaves antigas da frota peruana.