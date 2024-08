Ex-primeira dama da Argentina acusa Alberto Fernández de agressão e mostra fotos de hematomas

A ex-primeira dama da Argentina Fabiola Yañez denunciou o ex-presidente Alberto Fernandéz por violência doméstica e assédio nesta semana. Já nesta sexta-feira (8), um novo capítulo se desdobrou, pois ela enviou fotos de hematomas ao portal de notícias argentino Infobae.

Fabiola ainda mostrou prints de conversas com o ex-marido onde fala sobre as agressões: "Você tem me agredido há três dias seguidos".

Legenda: Ex-primeira dama mandou imagens de hematomas a um jornal argentino Foto: Reprodução/Infobae

"Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação", diz mensagem.

A denúncia foi divulgada na última terça-feira (6), quando Fabiola falou à imprensa que foi agredida por anos. Ela chegou a ligar para um juiz para falar sobre os supostos crimes cometidos pelo ex-presidente Fernandéz.

Segundo Fabiola, ela era agredida enquanto morava na Quinta de Olivos, a residência oficial da presidência argentina. Alberto Fernandéz presidiu a Argentina entre 2019 e 2023.

Alberto Fernandéz se pronuncia

O ex-presidente Alberto Fernandéz afirmou em um comunicado em sua conta na rede social X que "a verdade dos fatos é outra" e que "é falso e jamais ocorreu" o que lhe é imputado.

Fernandéz também disse que pela "integridade" de seus filhos, de sua pessoa e "da própria Fabiola" não fará declarações midiáticas e apenas fornecerá "provas e depoimentos que deixarão em evidência o que realmente aconteceu".