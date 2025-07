Tsunami atinge Rússia e Japão após terremoto de magnitude 8,8; América Latina entra em alerta

Após o terremoto de magnitude 8,8, ondas de tsunami atingiram alguns países banhados pelo Oceano Pacífico nesta quarta-feira (30). Milhões de pessoas foram orientadas a sair da costa e procurar regiões mais altas e seguras.

O terremoto provocou alertas de tsunami na Rússia e no Equador, há milhares de quilômetros da costa onde foi registrado o tremor. No Japão, mais de 1,9 milhão de pessoas foram orientadas a sair de casa devido às ondas que atingiram as costas norte e leste do país.

O fenômeno teve como epicentro a costa da Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, próximo à cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, a uma profundidade de de 20,7 quilômetros, segundo o USGS (Serviço Geológico dos EUA).

Entre os países que emitiram alertas de ondas estão Filipinas, Indonésia, China, Chile, Peru, México, Panamá, Ilhas Marquesas na Polinésia Francesa, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e Taiwan. Alguns deles cancelaram o aviso quando a previsão de tsunami não se confirmou.

Nos Estados Unidos, alertas de tsunami - posteriormente rebaixados -, foram emitidos para o estado do Havaí, como para a costa da Califórnia, desde o Cabo Mendocino até a fronteira com o Oregon. As retiradas de moradores foram suspensas em Oahu, a ilha havaiana que inclui a cidade de Honolulu.

Houve alertas de ondas para o restante da costa oeste dos EUA e para as Ilhas Aleutas, no Alasca, como para a Colúmbia Britânica, no Canadá. Territórios ultramarinos americanos também ficaram em alerta, incluindo Guam, as Ilhas Marianas do Norte e a Samoa Americana.

Legenda: Epicentro do terremoto foi em uma região russa minimamente povoada Foto: USGS / AFP

O tremor está empatado como sexto mais forte já registrado, e foi o mais potente desde 2011, quando um terremoto de magnitude 9,0 atingiu o nordeste do Japão, em Fukushima. Num primeiro momento os danos foram considerados mínimos, mas especialistas em geologia dizem que os resultados do abalo podem variar dependendo da região.

A região de Kamchatka é minimamente povoada, e está localizada na parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica em ambos os lados do Oceano Pacífico.

Após o primeiro tremor, dois outros abalos secundários foram registrados, um de magnitude 6,3 e outro de 6,9.

Já teve tsunami no Brasil?

Segundo sismólogos, o Brasil não corre riscos relacionados a terremotos ou ser atingido por tsunamis. Entretanto, um caso raro ocorreu em 1755, quando um tremor destruiu a cidade de Lisboa, em Portugal, como consequência do sismo, uma série de ondas atingiu a costa norte brasileira, mas com impacto reduzido.