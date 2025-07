Havaí suspende evacuação após alerta de tsunami, mas mantém ordem de distância da costa

O condado do Havaí suspendeu a ordem de evacuação, nesta quarta-feira (30), após alerta de tsunami emitido depois do terremoto de magnitude 8,7 na costa leste da Rússia.

Inicialmente, o governador havaiano Josh Green chegou a pedir para que os moradores deixassem as regiões costeiras imediatamente. Pouco antes, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico havia rebaixado o nível de alerta de risco de tsunami para o Havaí, segundo informaram as autoridades locais.

Apesar disso, a agência também alertou no X que correntes e ondas excepcionalmente fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos. "As autoridades estão avaliando os danos, mas não reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas", acrescentou.

Forte terremoto

Um terremoto de magnitude 8,8, o mais forte na região em quase 73 anos, atingiu áreas próximas à península russa de Kamchatka, provocando tsunamis na Rússia e no Japão nesta quarta-feira (30) e disparando alertas em quase todos os países do Pacífico.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu na terça-feira por volta das 23h24 GMT (20h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 20,7 km, a 126 km de Petropavlovsk-Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

Essa magnitude é a mais alta registrada em Kamchatka desde 5 de novembro de 1952, quando um terremoto de magnitude 9,0 ocorreu praticamente no mesmo local e desencadeou tsunamis devastadores em todo o oceano Pacífico.