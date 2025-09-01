Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Um novo terremoto de magnitude 6,0 sacudiu a região de Jalalabad, leste do Afeganistão, na noite de domingo (31), deixando mais de 800 mortos e mais de 2,5 mil feridos, segundo autoridades do País.

Cerca de 200 mil habitantes vivem na região, que fica a menos de 160 quilômetros de Cabul, capital do País. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a profundidade do abalo foi registrada a menos de 8 km, o que é considerado muito próximo da superfície.

Foram catalogados outros dois tremores secundários, um de magnitude 4,5 cerca de 20 minutos depois do primeiro tremor, seguido por outro tremor secundário de magnitude 5,2, ambos a uma profundidade de 10 km.

Devido ao seu alto poder destrutivo, equipes de resgate se esforçam para chegar às comunidades em áreas isoladas e montanhosas atingidas pelo terremoto.

Inúmeras pessoas saíram em plena noite para salvar pessoas presas nos escombros, como foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Áreas mais afetadas

Os tremores atingiram pelo menos quatro províncias localizadas ao leste do Afeganistão, sendo elas Nangarhar, Nuristan, Laghman e Kunar. Nesta última, ao norte de Jalalabad, ficam dezenas de vilarejos com casas de barro e tijolos.

No Paquistão, os tremores também foram sentidos no país vizinho, mas onde não houve registro imediato de grandes danos ou vítimas, segundo as autoridades.

Legenda: Irã, Índia, Japão e União Europeia se comprometeram a apoiar as vítimas. A Índia está enviando 1.000 barracas e 15 toneladas de ajuda alimentar Foto: Wakil Kohsar / AFP

Número de afetados

Em entrevista coletiva realizada em Cabul, Zabiullah Mujahid, principal porta-voz do Talibã, disse que cerca de 800 pessoas foram mortas e 2.500 ficaram feridas somente na província de Kunar.

Já na província de Nangarhar, pelo menos 12 pessoas foram mortas e 255 ficaram feridas. "Várias aldeias foram completamente destruídas", disse Sharafat Amar, porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão.

Desafios na resposta

Desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, a assistência internacional diminuiu gradualmente. A ONU afirma que menos de 30% das necessidades humanitárias do Afeganistão foram atendidas este ano, sendo que mais da metade de seus 42 milhões de habitantes precisam de ajuda.

Ajuda internacional

Irã, Índia, Japão e União Europeia se comprometeram a apoiar as vítimas. A Índia está enviando 1.000 barracas e 15 toneladas de ajuda alimentar. António Guterres, secretário-geral da ONU, enviou uma mensagem expressando suas condolências às famílias das vítimas.

Histórico de terremotos

O Afeganistão fica numa região de intensa atividade sísmica, com falhas geológicas que atravessam o país. O novo terremoto acontece cerca de 2 anos após uma série de tremores registrados na província de Herat, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu 63 mil casas.

Um ano antes, na região de Paktika, outro abalo de 6,1 deixou mais de 1.000 mortos e destruiu milhares de moradias.