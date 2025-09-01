Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA
Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana
Uma criança foi resgatada após andar sozinha sobre os trilhos de uma atração do parque de diversões Hersheypark, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último sábado (30), no estado da Pensilvânia.
Segundo informações do portal USA Today, o menino se perdeu dos pais por volta das 17h05 (horário local) e andou até a estação desativada de um monotrilho, onde ficou por cerca de 20 minutos. Enquanto era procurado pela equipe do local, ele ultrapassou a barreira de proteção do brinquedo e subiu nos trilhos elétricos.
Vídeos capturados por visitantes do parque mostram o garoto andando sobre a estrutura, enquanto diversos adultos estendem as mãos e gritam tentando chamar a atenção dele. Em determinado momento, a criança para, coloca as mãos nas orelhas, e olha para baixo com uma expressão de medo.
É nesse momento que um homem, identificado como John Sampson, sobe em um quiosque e chama a criança para perto. Em seguida, ele pula nos trilhos e consegue segurá-la. A ação é seguida de aplausos e gritos dos visitantes. Pouco tempo depois, o menino estava reunido com os pais.
Em nota à imprensa norte-americana, o Hersheypark afirmou: “Somos gratos pela vigilância de nossos hóspedes e pela rápida resposta de nossa equipe, e continuamos comprometidos em manter os mais altos níveis de segurança dos hóspedes”.
Quando perguntado pela CNN sobre o que o motivou a tentar resgatar a criança, Sampson afirmou que, naquele momento, "o instinto de pai clicou" nele.