Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Uma criança foi resgatada após andar sozinha sobre os trilhos de uma atração do parque de diversões Hersheypark, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último sábado (30), no estado da Pensilvânia.

Segundo informações do portal USA Today, o menino se perdeu dos pais por volta das 17h05 (horário local) e andou até a estação desativada de um monotrilho, onde ficou por cerca de 20 minutos. Enquanto era procurado pela equipe do local, ele ultrapassou a barreira de proteção do brinquedo e subiu nos trilhos elétricos.

Vídeos capturados por visitantes do parque mostram o garoto andando sobre a estrutura, enquanto diversos adultos estendem as mãos e gritam tentando chamar a atenção dele. Em determinado momento, a criança para, coloca as mãos nas orelhas, e olha para baixo com uma expressão de medo.

Veja também Mundo EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal Mundo Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

É nesse momento que um homem, identificado como John Sampson, sobe em um quiosque e chama a criança para perto. Em seguida, ele pula nos trilhos e consegue segurá-la. A ação é seguida de aplausos e gritos dos visitantes. Pouco tempo depois, o menino estava reunido com os pais.

Em nota à imprensa norte-americana, o Hersheypark afirmou: “Somos gratos pela vigilância de nossos hóspedes e pela rápida resposta de nossa equipe, e continuamos comprometidos em manter os mais altos níveis de segurança dos hóspedes”.

Quando perguntado pela CNN sobre o que o motivou a tentar resgatar a criança, Sampson afirmou que, naquele momento, "o instinto de pai clicou" nele.