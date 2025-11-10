Japão emite alerta de tsunami após novo tremor com 6,2 de magnitude

O Japão emitiu um alerta de tsunami nesta segunda-feira (10), após um terremoto de magnitude 6,2 atingir a costa nordeste do país. A mesma região já havia registrado um abalo de 6,9 nesse domingo (9).

O fenômeno aconteceu por volta das 16h23, horário local, em uma profundidade de 10 quilômetros, nas águas da província de Iwate, segundo a Agência Meteorológica do Japão (AMJ).

Até o momento, nenhum ferido ou morto foi registrado.

Outros tremores

Segundo a NHK World Japan, foram registrados desde o domingo (9), outros seis tremores que variam de magnitudes de 5,2 com a maior tendo sido a de 6,9.

A agência de notícias japonesa revelou que pode haver algumas mudanças no nível das marés, mas não há ameaça de danos causados pelo tsunami.

A localidade do país é propícia para os fenômenos, pois fica entre quatro placas tectônicas, na chamada "Cintura de fogo do pacífico". A região geológica tem um formato de ferradura e passa por parte da América do Sul.