Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Legenda: O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã
Foto: Mohammed Huwais / AFP

O primeiro-ministro do governo Houthi do Iêmen, Ahmed Ghaleb al-Rahwi, e outros ministros morreram em um ataque aéreo israelense à capital, Sanaã, afirma o grupo rebelde.

Em um comunicado transmitido pela televisão controlada pelos houthis, a presidência do Iêmen afirmou que "o inimigo israelense atacou o primeiro-ministro Ahmed al-Rahawi e vários ministros durante uma conferência de rotina realizada pelo governo para avaliar suas atividades e desempenho no último ano".

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã.

O grupo rebelde do Iêmem tem atacado embarcações no Mar Vermelho em atos descritos como solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza.

Quem são os houthis?

Os houthis são um grupo rebelde que controla a capital do Iêmen, Sana, desde 2014, após a guerra do Iêmen. Eles fazem parte do "Eixo de Resistência", rede de organizações alinhadas ao Irã e hostis ao Estado de Israel.

