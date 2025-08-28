Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

A governadora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, entrou na Justiça contestando a decisão do presidente americano, Donald Trump, de removê-la do cargo, um movimento que intensificou drasticamente os esforços do presidente para controlar o banco central dos Estados Unidos.

"Este caso contesta a tentativa ilegal e sem precedentes do presidente Trump de remover a governadora Cook de seu cargo, o que, se permitido, seria o primeiro caso desse tipo na história do Conselho de Governadores do Fed", afirmam os documentos judiciais.

Durante meses, o republicano pediu ao banco que cortasse drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por chegar "tarde demais" e chamando-o de "idiota".

No entanto, as autoridades monetárias mantiveram as taxas estáveis enquanto monitoravam os efeitos das tarifas de Trump sobre os preços. Ao remover Lisa Cook, o presidente poderia adicionar uma nova voz ao conselho de administração do Fed para tentar influenciar as taxas de juros a seu favor.

Veja também Mundo Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista Mundo Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

Acusação de fraude

Na última segunda-feira (25), Trump ordenou a demissão de Lisa Cook, ao acusá-la de fraude hipotecária.

A diretora rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la, já que não há causa para isso. "Não vou renunciar", afirmou, em um comunicado divulgado pelo advogado Abbe Lowell. "Vou continuar cumprindo minhas obrigações para ajudar a economia americana".

Donald Trump mencionou uma denúncia criminal com data de 15 de agosto, apresentada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), um aliado de Trump, ao procurador-geral dos Estados Unidos para anunciar que Lisa Cook seria demitida.

Segundo Trump, a denúncia forneceu "motivos suficientes" para acreditar que ela poderia ter feito "declarações falsas" sobre um ou mais contratos de hipoteca.

A senadora Elizabeth Warren, principal representante democrata na Comissão Bancária do Senado, classificou a medida de Trump como "uma tomada de poder autoritária que viola flagrantemente a Lei do Federal Reserve". Ela acrescentou que "deve ser revogada no tribunal".