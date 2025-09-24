Luizianne Lins relata ataques de drones a embarcações que levam ajuda humanitária para Gaza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) relatou ataques contra embarcações que levam ajuda humanitária para a Faixa de Gaza durante a noite de terça (23) e a madrugada da quarta-feira (24). A cearense integra a missão da Global Sumoud Flotilha para levar mantimentos ao território palestino, que sofre com um cerco e ataques promovidos por Israel.

A parlamentar fez três publicações, inclusive vídeos de dentro de um dos barcos da missão para relatar os acontecimentos. Segundo ela, foram 13 explosões registradas e 11 barcos atingidos por "ataques com químicos e explosivos". Quatro deles sofreram retaliações, mas não houve feridos nos ataques. Haviam brasileiros em três das unidades atingidas. A embarcação na qual viaja Luizianne Lins, contudo, não foi impactada.

"Estamos aqui agora novamente e começando o dia, mais um dia pela frente e mais um dia de resistência e atenção. Eles não vão parar de tentar impedir a chegada da ajuda humanitária em Gaza e agora todo mundo, o mundo todo, precisa fazer alguma coisa", disse Luizianne em vídeo publicado na manhã da quarta.

Durante a noite, ela fez duas publicações a respeito da "tentativa de silenciar e impedir ações humanitárias" e pediu ajuda para a divulgação dos ataques para que houvesse uma "resposta imediata" dos governos.

Em vídeo, ela relata que os tripulantes da embarcação estavam ouvindo as explosões enquanto navegavam no Mar Mediterrâneo. Além dos danos, também houve interferência nas comunicações da flotilha.

"Está tendo um ataque de drones sob as embarcações da flotilha. É uma tentativa de sabotar através de drones a flotilha Global Sumoud Flotilha da que está a caminho de Gaza para levar mantimentos e a gente pede a todos e todas aquelas que estão vendo esse vídeo agora possam pressionar os governos para que Israel pare não só o genocídio em Gaza como esses ataques covardes que estão fazendo contra as embarcações". Luizianne Lins Deputada federal

Ataque com drone

Esse não é o primeiro ataque feitos por drones contra a flotilha. Antes mesmo da deputada cearense embarcar, a Global Sumoud Flotilha denunciou um ataque contra um dos seus principais barcos na Tunísia, no dia 9 de setembro.

Luizianne foi para a Itália em 31 de agosto, de onde embarcou rumo a Gaza. O objetivo, explicou ela em vídeo publicado nas redes sociais, é abrir um corredor para furar o bloqueio marítimo israelense e entregar medicamentos, alimentos e água potável para a população de Gaza.