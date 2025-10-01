Governo brasileiro chama de ‘operação militar condenável’ interceptação de barco com Luizianne Lins

O governo brasileiro se manifestou, por meio de nota, na noite desta quarta-feira (1º), sobre a interceptação do barco Grande Blu, que está sendo utilizado para missão humanitária à Gaza, a qual a deputada federal Luizianne Lins (PT) faz parte.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha com preocupação a interceptação pela marinha de Israel de embarcações da “Flotilha Global Sumud”.

“Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha”, expressa trecho da nota.

O governo brasileiro afirmou ainda que deplora a ação militar do governo de Israel, “que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica”.

Veja também PontoPoder Após detenção na Itália, Eduardo Tagliaferro se declara 'maior inimigo' de Moraes PontoPoder CMFor autoriza venda de área de proteção ambiental no bairro Luciano Cavalcante a setor privado

“No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas”, critica ainda a nota do governo.

O posicionamento segue: “Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário”.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, segundo a nota, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

A deputada Luizianne Lins publicou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (1º), um vídeo afirmando que foi sequestrada e teve o barco Grande Blu interceptado pelas forças de Israel. A parlamentar embarcou em missão humanitária à Gaza no dia 31 de agosto.

NOTA NA ÍNTEGRA

O governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da “Flotilha Global Sumud”, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares.

Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha.

O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas.

Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.