Governo brasileiro chama de ‘operação militar condenável’ interceptação de barco com Luizianne Lins
O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha com preocupação a interceptação pela marinha de Israel.
O governo brasileiro se manifestou, por meio de nota, na noite desta quarta-feira (1º), sobre a interceptação do barco Grande Blu, que está sendo utilizado para missão humanitária à Gaza, a qual a deputada federal Luizianne Lins (PT) faz parte.
O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha com preocupação a interceptação pela marinha de Israel de embarcações da “Flotilha Global Sumud”.
“Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha”, expressa trecho da nota.
O governo brasileiro afirmou ainda que deplora a ação militar do governo de Israel, “que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica”.
“No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas”, critica ainda a nota do governo.
O posicionamento segue: “Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário”.
A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, segundo a nota, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
A deputada Luizianne Lins publicou nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (1º), um vídeo afirmando que foi sequestrada e teve o barco Grande Blu interceptado pelas forças de Israel. A parlamentar embarcou em missão humanitária à Gaza no dia 31 de agosto.
NOTA NA ÍNTEGRA
O governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela marinha israelense de embarcações da “Flotilha Global Sumud”, que contam com presença de cidadãs e cidadãos brasileiros, incluindo parlamentares.
Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha.
O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas.
Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário.
A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses, de modo a prestar a assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.