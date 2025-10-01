Após detenção na Itália, Eduardo Tagliaferro se declara 'maior inimigo' de Moraes

O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, foi detido e liberado nesta quarta-feira (1º) pela polícia italiana.

A medida ocorreu após entrega de documentação enviada pelo Brasil, impedindo sua extradição imediata.

Tagliaferro, que está há alguns meses na Itália, foi conduzido até uma delegacia para notificação formal sobre uma medida cautelar que o proíbe de deixar a cidade onde reside.

“Foi só um procedimento de informação. Não fui preso, estou em casa, de boa, e vamos continuar lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes”, declarou Tagliaferro.

Segundo ele, a abordagem policial foi tranquila e cordial. Tagliaferro afirmou ainda não ter receio em entregar seus dois passaportes — brasileiro e italiano — e se disse agindo de “boa-fé”.

“Fui tratado muito melhor do que em diversos lugares no Brasil. Nem me matando o ministro vai conseguir me parar”, afirmou, ironizando a situação e declarando-se como o “novo maior inimigo” de Moraes.

Processo e denúncia

O Brasil enviou à Embaixada em Roma documentos complementares formalizando o pedido de extradição de Tagliaferro. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de vazar informações sigilosas trocadas entre servidores ligados ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF e TSE.

Segundo a denúncia, Tagliaferro teria repassado ao jornal Folha de S. Paulo petições, diálogos internos e outras informações sigilosas, o que motivou sua investigação. Ele já havia sido indiciado pela Polícia Federal em abril deste ano.

O ex-assessor responde por crimes como violação de sigilo funcional; coação no curso do processo; obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Tagliaferro atuou diretamente no gabinete de Alexandre de Moraes e agora mantém forte posição contrária ao ministro, prometendo continuar sua atuação mesmo diante do processo em andamento.