Moraes pede extradição do seu ex-assessor, denunciado pela PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou a extradição do seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. O pedido, feito no último dia 14, foi encaminhado ao Ministério da Justiça para que a Pasta dê prosseguimento.

Tagliaferro atuou como assessor do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas virou alvo da Procuradoria-Geral da República (PGR) acusado de atuar contra o processo eleitoral e de tentar atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de 8 de Janeiro de 2023. Ele foi denunciado pela PGR na última sexta-feira (22).

O rol de crimes pelos quais ele é acusado tem:

Violação de sigilo funcional;

Coação no curso do processo;

Obstrução de investigação de organização criminosa;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Agora, o pedido de extradição está nas mãos do Ministério das Relações Exteriores, responsável por mediar a extradição junto ao governo da Itália, onde o ex-assessor mora atualmente.

Conforme a acusação da PGR, Tagliaferro vazou conversas sigilosas entre integrantes do STF e do TSE, além de ter disseminado desinformação contra o sistema eleitoral brasileiro.