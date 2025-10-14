Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
Legenda: Medida foi tomada após consulta feita à Mesa Diretora, durante a sessão
Foto: Érika Fonseca/CMFor

A vereadora Mari Lacerda (PT) solicitou que fosse retirada da pauta da sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta terça-feira (14) o requerimento para envio de uma moção de solidariedade à deputada federal Luizianne Lins (PT), por conta da participação na Flotilha Global Sumud, missão internacional que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. 

A medida foi tomada após consulta feita à Mesa Diretora, durante a sessão, por conta de um protesto da vereadora Priscila Costa (PL), vice-líder da oposição, que acusou a matéria da colega de ter um “jabuti” — termo utilizado no jargão político para nomear um trecho sem relação com a temática da proposta.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

teaser image
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Ao que disse a autora da matéria, ela deve passar por uma alteração para retirar a parte alvo de problematização pela liberal e deve ser inserida na pauta de votação do Plenário Fausto Arruda nesta quarta-feira (15).

O trecho que causou divergência entre as parlamentares foi o parágrafo que indicava um repúdio para as forças militares de Israel por, segundo o texto, ter realizado a prisão do grupo em missão humanitária em águas internacionais, “desrespeitando o direito internacional”. 

Conforme alegou Lacerda, a retirada atendia a Priscila e aos demais colegas que “queriam votar a moção de solidariedade”. Ela negou que houvesse um trecho com objetivo distinto ao que pretendia no conteúdo do requerimento.

Mari argumentou ainda que o repúdio endereçado pela moção aos militares israelenses faz parte de “uma compreensão geral” do que entende que é o conflito entre Israel e Palestina atualmente.

Antes, ao problematizar a proposta, Costa defendeu que havia um “perigo”. “Não acho que nós deveríamos votar essa moção, até mesmo pela questão dúbia em que ela se apresenta”, pontuou a oposicionista, indicando um suposto potencial “problema diplomático” causado pela aprovação do requerimento.

Mesmo após a retirada da proposta da pauta, houve uma discussão entre as parlamentares. Priscila solicitou direito de resposta por, segundo ela, ter sido chamada de “extremista” por Mari. O pleito foi negado por Adail Júnior (PDT), que presidia a sessão, e a vice-líder reagiu. A petista respondeu e teve o microfone cortado.

O requerimento protocolado ressalta a “coragem” de Luizianne. De acordo com o teor da proposição, “tal atitude é condizente com a trajetória política” da política. O texto também saúda os demais membros da flotilha, em especial os outros brasileiros. 

Detenção em Israel

Luzianne foi detida por forças militares israelenses no dia 1º de outubro, quando estava a bordo do Grande Blu, embarcação que tentava furar o bloqueio de Israel ao território palestino transportando alimentos e medicamentos para a população em Gaza. 

Na ocasião, ao ter sido interceptada em águas internacionais com mais 12 brasileiros, a parlamentar cearense chegou a afirmar, em um vídeo disparado nas redes sociais, que foi “sequestrada” pelos militares.

“Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelenses e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa”, disse ela.

A deputada ficou na prisão de Ketziot, no deserto de Negev, por sete dias. E retornou à Fortaleza no último sábado (11). Ela estava no Brasil desde quinta-feira (9), quando desembarcou em São Paulo, depois de sair da Jordânia. 

Retorno de Luizianne para Fortaleza

No Ceará, a política foi recepcionada por centenas de militantes petistas, membros da torcida organizada do Ceará, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e figuras políticas.

Ao desembarcar no Aeroporto Pinto Martins, Luizianne se afirmou como uma “militante radical dos direitos humanos”. “Onde houver injustiça contra qualquer ser humano nessa vida e eu for convocada, eu vou”, afirmou a política à imprensa.

Entre as autoridades e lideranças que recepcionaram a deputada federal, estavam o superintendente do Detran, Waldemir Catanho (PT); a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas; o presidente do PT Fortaleza, Antônio Carlos; a deputada estadual Larissa Gaspar (PT); e o deputado federal José Airton (PT).

Segundo a ex-prefeita de Fortaleza, os dias de detenção foram “muito difíceis” e incluíram superlotação. Ela narrou que esteve na prisão de segurança máxima e que foi vítima de maus-tratos, como ter que ficar por mais de uma hora de joelhos e cotovelos no chão. 

“Foi uma imagem que o ministro da segurança nacional de Israel fez questão de mostrar para toda a população israelense”, afirmou. A deputada ainda acrescentou que, após a interceptação da embarcação de ajuda humanitária, todos os pertences dos tripulantes foram levados. 

Assuntos Relacionados
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
Há 10 minutos
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
Há 18 minutos
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
Há 34 minutos
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
Há 1 hora
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.
PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra estátua do STF
PontoPoder

STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições

Sete réus são acusados de organizar ações para propagar notícias falsas sobre as eleições

Redação e Agência Brasil
14 de Outubro de 2025
Fachada do prédio do MPCE. O local tem muro de tijolos brancos, vidraça verdes azulada e uma rampa
PontoPoder

Membros do MPCE receberam até R$ 500 mil acima do teto salarial em 2024, mostra levantamento

Pesquisa da Transparência Brasil investigou como promotores e procuradores brasileiros conseguem “furar” o teto remuneratório previsto na Constituição Federal

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Jair Bolsonaro tem visita médica autorizada por Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (13).
PontoPoder

Moraes autoriza visita médica para atender Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar e alegou agravamento nas crises de soluços

Redação e Agência Brasil
13 de Outubro de 2025
Imagem do presidente Lula discursando, para matéria em que Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel.
PontoPoder

Lula afirma que Brasil não tem problema com Israel

Presidente declarou ter problema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Redação
13 de Outubro de 2025
Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola amarela.
PontoPoder

Moraes nega pedido de defesa e Bolsonaro seguirá em prisão domiciliar

O ministro do STF alega que há risco de fuga do ex-presidente da República

Redação
13 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso

Após derrota na MP alternativa ao aumento do IOF na semana passada, articulação política deverá exigir fidelidade de quem mantém cargos no governo

Inácio Aguiar
13 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal
PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite
13 de Outubro de 2025
Lula desde do avião presidencial acompanhado da primeira-dama Janja.
PontoPoder

Lula chega a Roma para debater combate à fome; presidente estará com o Papa Leão

Presidente deve retornar ao Brasil na segunda-feira (13).

Redação
12 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

A bala de prata que Lula quer para pavimentar a tentativa de reeleição em 2026

De alto impacto na classe trabalhadora, a política de tarifa zero no transporte coletivo está em estudo no Ministério da Fazenda

Inácio Aguiar
12 de Outubro de 2025
Foto de criança brincando numa
PontoPoder

'Lei Felca': Alece e CMFor não avançaram com projetos para proteção de crianças e adolescentes

No Legislativo estadual, matérias ainda tramitam. Mas no Parlamento municipal os projetos sequer foram lidos no plenário

Bruno Leite
12 de Outubro de 2025
Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'
PontoPoder

Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'

Deputada federal cearense falou à imprensa ao retornar para Fortaleza neste sábado (11)

Diego Barbosa e João Gabriel Tréz
11 de Outubro de 2025
Luís Roberto Barroso
PontoPoder

Fora do STF: Saiba quanto Barroso irá receber como ministro aposentado

O magistrado anunciou a aposentadoria, adiantando em oito anos a saída da Corte

Redação
11 de Outubro de 2025
Pessoas aguardam atendimento em cadeiras sob uma tenda da Central da Cidadania, com guichês de órgãos públicos como SPS e INSS ao fundo, durante uma ação de serviços comunitários.
PontoPoder

Câmara dos Vereadores promove mutirão de serviços no Conjunto Ceará

Outras duas edições do projeto "Nossa Casa é de Todos" devem ocorrer ainda neste ano

Redação
11 de Outubro de 2025