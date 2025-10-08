Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.
Legenda: Ela retorna junto com a delegação brasileira e fará coletiva de imprensa no aeroporto de Guarulhos.
Foto: Reprodução /Instagram.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) e os demais tripulantes da Flotilha Global Sumud, que ficaram por sete dias detidos na prisão de Ketziot, no deserto de Negev, após o barco Grande Blu ser interceptado pelas forças de Israel, na última quarta-feira (1º), devem desembarcar no Brasil nesta quinta-feira (9), no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, às 10h40.

A data e horário do retorno para Fortaleza serão divulgados assim que definidos, segundo a assessoria de comunicação da parlamentar. Detidos ilegalmente em águas internacionais, a deputada e mais 12 brasileiras e brasileiros foram deportados para a Jordânia pelo Governo de Israel na última terça-feira (7). Ela retorna com a delegação brasileira e fará coletiva de imprensa no aeroporto de Guarulhos.

Segundo a assessoria da parlamentar, Luizianne Lins estava em missão oficial da Câmara como observadora internacional na flotilha humanitária que levava alimentação, fórmulas infantis e medicamentos ao povo palestino.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

teaser image
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

'CONDIÇÕES DEGRADANTES' NA PRISÃO

Na última segunda-feira (6), a assessoria da parlamentar afirmou que a deputada relatou que ela e outros detidos enfrentaram "condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado".

Segundo a comunicação da cearense, durante visita consular do Governo brasileiro, nesta segunda, à prisão de Ketziot, os participantes detidos ilegalmente denunciaram a situação do ambiente.

“Alguns, inclusive Luizianne, só receberam medicamentos após pressão diplomática. Também relataram que audiências judiciais foram realizadas sem representação legal”, diz a nota.

De acordo com os advogados responsáveis pelo acompanhamento jurídico, já havia ordem judicial de deportação para todos os participantes, e nada impedia a partida imediata de todos os brasileiros detidos ilegalmente em Israel. 

“Nos últimos dias, houve deportações de grupos de participantes da ação humanitária. Até o momento foram deportados cerca de 300 participantes. Seguimos exigindo a libertação imediata da deputada federal Luizianne Lins e de todos os brasileiros e brasileiras detidos ilegalmente”, expressa ainda trecho do comunicado.

FALTA DE ÁGUA E COMIDA

Na última sexta-feira (3), a assessoria da parlamentar informou que os tripulantes que estavam em missão humanitária à Gaza ficaram o primeiro dia de detenção sem água e comida.

“Apesar de estarem todos e todas em condições gerais de saúde estáveis, segundo os relatos, no primeiro dia em que foram sequestrados, interrogados e presos, o Governo de Israel não lhes ofereceu comida e água”, afirmava o comunicado.

As atualizações sobre o estado dos tripulantes chegaram após a deputada receber a primeira visita de diplomatas da Embaixada do Brasil em Israel.

Assuntos Relacionados
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.
PontoPoder

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
homem carrega maca com paciente dentro de hospital
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

Governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida

Bruno Leite
08 de Outubro de 2025
Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil
PontoPoder

Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil

Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.
PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Juiz eleitoral determina cassação do prefeito de Baixio; cabe recurso

Lúcio Barroso e a vice-prefeita Nelba Caboco podem recorrer no exercício dos cargos

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

Trubulências entre lideranças coincidem com o cenário de melhora na popularidade de Lula

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil
PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

O texto já havia sido aprovado no Senado em 2022 e passou três anos em análise na Câmara dos Deputados

Redação
08 de Outubro de 2025
Na foto, aparece um celular com alguns aplicativos de redes sociais e uma mão clicando com um dedo sobre a tela
PontoPoder

Após polêmica, jurista esclarece que STJ não proibiu gestores de divulgarem ações nas redes sociais

Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção

Igor Cavalcante
08 de Outubro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, Luizianne de aparência cansada está sentada em um sofá, com as pernas cruzadas e um lenço com padrão preto e branco nos ombros; ela olha séria para a câmera, e há uma legenda parcial escrita na imagem. À direita, um grupo de oito pessoas posa sorridente para a foto em um ambiente interno, todos vestindo roupas claras e com gestos de punho erguido ou sinal de paz; a mesma mulher loira aparece entre eles, também sorrindo.
PontoPoder

Em 1ª fala após libertação, Luizianne diz que grupo foi tratado como 'terroristas' por Israel

A cearense e mais 13 brasileiros foram libertados na segunda-feira (7). Eles foram enviados à Jordânia e devem chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (9)

Igor Cavalcante
07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara de Fortaleza, com vereadores, durante a sessão desta terça-feira (7/10/2025)
PontoPoder

Evandro Leitão envia pedido de empréstimo de R$ 200 milhões à Câmara de Fortaleza

Recursos devem ser destinados exclusivamente para despesas de capital, segundo destaca projeto de lei

Bruno Leite
07 de Outubro de 2025
Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, na tribuna da Casa Legislativa
PontoPoder

Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro

Bruno Leite
07 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais militares por ocasião de uma operação no Ceará
PontoPoder

Projeto que autoriza Governo a comprar férias de policiais militares e civis é aprovado na Alece

Proposição do governador Elmano de Freitas foi anunciada como reforço na segurança após ataque em escola de Sobral

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025
Foto mostra motociclista contemplado pelo programa CNH Popular com capacete e carteira de habilitação
PontoPoder

Alece aprova inclusão de universitários no ‘CNH Popular’ e doação de capacetes a entregadores no CE

Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025
Lula, homem branco, idoso, de cabelo branco e ralo, barba e bigode brancos, em um fundo branco e vestindo uma blusa de manga longa azul clara.
PontoPoder

Lula pede que Marco Rubio dialogue 'sem preconceito' com o Brasil

Nomeado por Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve em atrito com a política brasileira nos últimos meses

Redação
07 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

João Campos projeta o Ceará como peça-chave no crescimento do PSB para 2026

Prefeito do Recife diz esperar entre 10 e 12 deputados federais eleitos no Estado e em Pernambuco

Inácio Aguiar
07 de Outubro de 2025
Após seis dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, entre eles a deputada Luizianne Lins (PT-CE), estão finalmente livres
PontoPoder

Luizianne Lins é libertada após ser detida em flotilha interceptada por Israel

A parlamentar deve chegar a Amã nas próximas horas

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagens da deputada Luizianne Lins.
PontoPoder

Luizianne Lins e demais ativistas brasileiros serão deportados por Israel nesta terça (7)

Ativistas de outros países também devem deixar a prisão, entre eles, integrantes das delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025