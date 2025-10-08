Diário do Nordeste
Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

Governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
homem carrega maca com paciente dentro de hospital
Legenda: Piso da enfermagem foi promulgado em 2022
Foto: Kid Jr

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, numa sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (8), um projeto de lei enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) que regulamenta o piso salarial de técnicos e auxiliares de enfermagem lotados no Município.

Segundo a mensagem que acompanha a matéria, o objetivo é que seja criado um complemento do piso salarial, para os profissionais poderem receber a diferença entre os valores já pagos e a remuneração mínima da categoria; e seja instituído ainda um abono pecuniário que se estende a aposentados e pensionistas.

A gestão explicou ainda que a intenção é “garantir que o Município esteja preparado para cumprir integralmente o piso nacional da enfermagem, utilizando de forma correta os recursos da União e preservando o equilíbrio das contas públicas locais”.

O governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida, sendo 1.399 auxiliares de enfermagem e outros 2.110 técnicos em enfermagem.

A matéria legislativa foi recebida na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na terça-feira (7), com um pedido de tramitação em regime de urgência do Gabinete do Prefeito. 

Apesar do pleito para a apreciação ser acelerada, o projeto foi alvo de um pedido de vistas dos vereadores PP Cell (PDT) e Julierme Sena (PL) na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento (CCCO) da Casa Legislativa e só foi destravado para ir ao plenário nesta quarta.

Com a chancela dos vereadores, a proposição foi remetida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a fim de que seja encaminhada a redação final. Mais uma vez no plenário, ela deverá ser votada novamente e direcionada ao Palácio do Bispo para sanção.

