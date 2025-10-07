Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

O líder do governo do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Bruno Mesquita (PSD), disse, durante entrevista concedida nesta terça-feira (7), que considera a crise no transporte público, em que houve uma suspensão de linhas e redução de frotas que atendem diversos bairros, na última semana, como um episódio superado.

“Na minha visão, a crise está sanada. O Sindiônibus sabe o que foi feito, dissemos na mesa que não negociaríamos se não voltasse o serviço, já estávamos tomando medidas com o transporte alternativo, com as vans que a gente ia colocar na rua, mas a data-base é agora em novembro. O combinado tinha sido para que em novembro se discutisse, digamos assim, o final e como ia ser feito”, frisou.

“Agora, com a data-base, eles voltaram à mesa de negociação e tenho certeza que o povo de Fortaleza nunca mais vai ser punido com uma situação como essa”, destacou Mesquita, que não descartou a possibilidade de que haja um aumento nos repasses feitos pelo Poder Público ou da passagem paga pelos usuários.

Segundo o parlamentar, atualmente, acontece uma negociação entre a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Essas tratativas, conforme o político, ocorrem “há quase cinco meses” e contam com a participação direta do chefe do Executivo municipal.

Conforme salientou, a problemática do transporte público na capital cearense foi, inclusive, levada para o Elmano de Freitas (PT) e ao secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira. “A gente está tentando resolver para que, na minha visão, o mais importante é manter um serviço de qualidade. O preço é importante, mas quando o serviço é bem executado a gente até assimila”, comentou a liderança governista.

Nas palavras do entrevistado, ele entende — e o prefeito concordaria com tal assertiva — que, “além do valor dos incentivos e do aumento e alguma coisa”, é essencial ocorrer uma melhora na qualidade do sistema. “O serviço coletivo em Fortaleza é muito aquém do que a população precisa, por isso que a cada ano decresce mais o número de passageiros”, opinou ele.

Além disso, sugeriu o vereador, está sendo discutida uma ampliação do Passe Livre Estudantil, para o benefício passar a valer também aos finais de semana. “Para fazer com que aquele aluno que não tenha condições [financeiras] possa visitar a parte cultural da cidade e a parte histórica”, concluiu.