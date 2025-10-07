Diário do Nordeste
Líder de Evandro dá crise no transporte como sanada e não descarta reajuste de incentivo ou tarifa

Bruno Mesquita (PSD) afirmou que data-base para conclusão da negociação com empresas é novembro

Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
PontoPoder
Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, na tribuna da Casa Legislativa
Legenda: Na semana passada, linhas de ônibus foram suspensas e outras tiveram frotas reduzidas
Foto: Érika Fonseca / CMFor

O líder do governo do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Bruno Mesquita (PSD), disse, durante entrevista concedida nesta terça-feira (7), que considera a crise no transporte público, em que houve uma suspensão de linhas e redução de frotas que atendem diversos bairros, na última semana, como um episódio superado.

“Na minha visão, a crise está sanada. O Sindiônibus sabe o que foi feito, dissemos na mesa que não negociaríamos se não voltasse o serviço, já estávamos tomando medidas com o transporte alternativo, com as vans que a gente ia colocar na rua, mas a data-base é agora em novembro. O combinado tinha sido para que em novembro se discutisse, digamos assim, o final e como ia ser feito”, frisou. 

