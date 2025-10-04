1º brasileiro da delegação para Gaza é deportado; Luizianne ainda está detida em Israel

O governo de Israel começou, neste sábado (4), a deportação da delegação brasileira detida durante a missão humanitária Global Sumud Flotilla, que seguia em direção à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária.

O primeiro liberado foi Nicolas Calabrese, cidadão argentino-italiano residente no Brasil, também professor de educação física e militante do PSOL, segundo nota divulgada pela organização. Ainda não há informações sobre seu retorno ao Brasil.

Legenda: Nicolas Calabrese foi o único integrante da delegação brasileira a ser deportado Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com a Global Sumud Flotilla, outros 14 brasileiros continuam sob custódia, incluindo a deputada cearense Luizianne Lins (PT-CE).

Segundo a assessoria da parlamentar, ela se recusou a assinar o documento de deportação acelerada das autoridades israelenses por considerá-lo abusivo.

A Adalah, entidade responsável pela defesa jurídica dos ativistas, informou que não recebeu detalhes oficiais sobre o processo de deportação dos demais.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que acompanha o caso, afirmou que a saída dos outros detidos deve ocorrer a partir deste domingo (5), após o feriado em Israel.

Por que Luizianne Lins segue detida?

Segundo nota divulgada pela assessoria da deputada Luizianne Lins (PT-CE) na tarde deste sábado (4), ela e os demais integrantes da delegação brasileira a bordo da embarcação Grand Blue seguem detidos na prisão de Ketziot, no deserto de Negev, após a flotilha ter sido interceptada por forças israelenses em águas internacionais.

Segundo o comunicado, Luizianne decidiu não assinar o documento de deportação acelerada oferecido pelas autoridades israelenses, por considerar o texto abusivo.

A deputada, conforme relatado pela advogada que acompanha o grupo, afirmou que sua decisão reflete solidariedade e unidade com os demais brasileiros que também optaram por não assinar.

A nota ainda expressa preocupação com relatos de que parte da delegação estaria sendo privada de água, alimentos e medicamentos, o que, segundo a defesa, viola normas internacionais de direitos humanos.

As audiências judiciais que analisam as ordens de detenção ocorrem neste sábado (4), e a assessoria da parlamentar aguarda o resultado das sessões. O documento finaliza afirmando que novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

Situação dos demais ativistas

A Global Sumud Flotilla informou que os integrantes Thiago Ávila, João Aguiar, Bruno Gilga e Ariadne Telles iniciaram uma greve de fome como forma de protesto pacífico. O grupo alega estar recorrendo ao corpo como forma simbólica de resistência diante das restrições de comunicação.

O Itamaraty declarou que acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades israelenses para garantir a segurança e o retorno dos brasileiros.

Quem são os brasileiros na flotilha

De acordo com os organizadores, os brasileiros que integravam a missão são: