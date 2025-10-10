Após prisão em Israel, Luizianne Lins chega a Fortaleza neste sábado (11)

Após ser presa em um centro de segurança máxima em Israel, a deputada federal Luizianne Lins (PT) chega a Fortaleza neste sábado (11), às 16h. A parlamentar está no Brasil desde essa quinta-feira (9), quando desembarcou em São Paulo, depois de sair da Jordânia.

Ao chegar no Ceará, Luizianne falará com a imprensa pela primeira vez no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A ex-prefeita de Fortaleza foi interceptada durante uma missão humanitária com destino a Gaza no último dia 1º de outubro. Ela foi detida em águas internacionais junto a outros 13 brasileiros

'Condições degradantes' em prisão

Na última segunda-feira (6), a parlamentar informou, por meio da assessoria, que ela e os outros detidos enfrentaram "condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado".

Quando chegou no Brasil, a cearense comemorou o acordo de paz entre o governo israelense e o Hamas, anunciado pelo presidente Donald Trump nessa última quarta-feira (8), e falou sobre os problemas enfrentados nos últimos dias.

"A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente tem certeza que essas dificuldades não chegam nem próximo do que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo. Então, para nós, não 'teve' melhor notícia do que saber que hoje há o cessar-fogo momentâneo", desabafou..

Ela refletiu que a missão humanitária foi efetiva ao chamar a atenção do mundo para o genocídio em curso na Faixa de Gaza, além de frisar que a luta deve continuar.