Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é o ministro Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria do STF

Ministro Edson Fachin ficou na presidência da Corte

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:52)
PontoPoder
Imagem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anunciou aposentadoria do STF.
Legenda: Ministro assumiu a vaga no STF em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff.
Foto: Carlos Moura/SCO/STF.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, anunciou sua aposentadoria da Corte nesta quinta-feira (9). Em discurso emocionado, agradeceu a oportunidade e afirmou que agora deve se dedicar aos estudos. Ele foi indicado para a vaga no STF pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2013. 

Durante sua trajetória, foi relator de processos de grande repercussão, entre eles os recursos do julgamento do mensalão. Também participou da ação que restringiu o foro privilegiado de autoridades e da suspensão de despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais durante a pandemia da Covid-19.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ministro Roberto Barroso participa de última sessão como presidente do STF

teaser image
PontoPoder

Presidente do STF fica preso em elevador na sede da OAB-Ceará, em Fortaleza

Quem é o ministro Luís Roberto Barroso?

O ministro Luís Roberto Barroso tem 67 anos. O ministro nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1958.

É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Mestre pela Universidade de Yale (EUA), doutor pela Uerj e pós-doutor pela Universidade de Harvard (EUA). Trabalhou como professor visitante nas Universidades de Poitiers (França), de Breslávia (Polônia) e de Brasília (UnB).

Barroso também já escreveu diversos livros sobre Direito Constitucional e inúmeros artigos, publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Ele ainda foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.

Assuntos Relacionados
Imagem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anunciou aposentadoria do STF.
PontoPoder

Quem é o ministro Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria do STF

Ministro Edson Fachin ficou na presidência da Corte

Redação
Há 23 minutos
André Fernandes durante entrevista ao PontoPoder. Ele veste uma camisa social e está diante de um microfone
PontoPoder

André relata conversa com Ciro e defende candidato único em 2026: 'Meu sonho é unificar a oposição'

O político também reforçou que, até o momento, o único nome do Ceará que recebeu apoio de Bolsonaro para o Senado foi seu pai, Pastor Alcides

Igor Cavalcante
Há 52 minutos
Luís Roberto Barroso durante sessão no STF. Imagem usada em matéria informativa sobre anúncio da aposentadoria do ex-ministro.
PontoPoder

Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF: ‘Hora de seguir novos rumos’

Ministro pediu a palavra durante sessão e fez um discurso emocionado

Lucas Monteiro
09 de Outubro de 2025
Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Falta de quórum derruba sessão da Alece no meio da votação de projetos de indicação nesta quinta (9)

Trabalhos no Plenário 13 de Maio também foram suspensos na quinta-feira da semana passada, por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
09 de Outubro de 2025
Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel
PontoPoder

Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel

Parlamentar cearense desembarcou em São Paulo com os demais tripulantes brasileiros da Flotilha Global Sumud

Carol Melo
09 de Outubro de 2025
Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa
PontoPoder

Servidores públicos fazem ato contra a Reforma Administrativa

Trabalhadores realizam marcha até a Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza

Redação
09 de Outubro de 2025
Lula de camisa azul em uma entrevista. Ele aparece usando um microfone de lapela
PontoPoder

Lula diz que rejeição de MP fiscal é 'derrota imposta ao povo brasileiro'

A proposta previa a arrecadação de R$ 20,9 bilhões e o corte de R$ 10,7 bilhões em gastos públicos para 2026

Redação
09 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas brindando com garrafas de cerveja verde em celebração, em ambiente de convivência social
PontoPoder

Lula sanciona lei que amplia pena para quem fornecer bebidas alcoólicas a menores

Antes de chegar ao Senado Federal, a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos (CDH)

Redação
09 de Outubro de 2025
Imagem de Luizianne Lins e outros tripulantes que estavam presos em Israel.
PontoPoder

Após sete dias presa em Israel, Luizianne Lins chega ao Brasil nesta quinta (9)

Deputada federal desembarcará no aeroporto de Guarulhos com outros brasileiros

Bergson Araujo Costa
08 de Outubro de 2025
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte
PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
homem carrega maca com paciente dentro de hospital
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova complemento do piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem

Governo municipal estima que 3.509 profissionais sejam impactados pela medida

Bruno Leite
08 de Outubro de 2025
Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil
PontoPoder

Lula diz que operação da PF contra abuso infantil fez 'limpeza' no Brasil

Foram expedidos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto mostra Bell Marques durante apresentação no Fortal
PontoPoder

‘Diga que valeu’: título de cidadão cearense para Bell Marques é aprovado por deputados da Alece

O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)

Marcos Moreira
08 de Outubro de 2025
Sala de aula de escola pública no Ceará, com estudantes de uniforme branco e azul sentados em carteiras azuis, enquanto professor escreve no quadro branco.
PontoPoder

Elmano sanciona leis que incluem empreendedorismo e prevenção à violência no currículo escolar no CE

Inclusão foi sugerida por deputados estaduais e devem entrar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

Luana Barros
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Juiz eleitoral determina cassação do prefeito de Baixio; cabe recurso

Lúcio Barroso e a vice-prefeita Nelba Caboco podem recorrer no exercício dos cargos

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

Trubulências entre lideranças coincidem com o cenário de melhora na popularidade de Lula

Inácio Aguiar
08 de Outubro de 2025
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil
PontoPoder

Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação

O texto já havia sido aprovado no Senado em 2022 e passou três anos em análise na Câmara dos Deputados

Redação
08 de Outubro de 2025
Na foto, aparece um celular com alguns aplicativos de redes sociais e uma mão clicando com um dedo sobre a tela
PontoPoder

Após polêmica, jurista esclarece que STJ não proibiu gestores de divulgarem ações nas redes sociais

Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção

Igor Cavalcante
08 de Outubro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, Luizianne de aparência cansada está sentada em um sofá, com as pernas cruzadas e um lenço com padrão preto e branco nos ombros; ela olha séria para a câmera, e há uma legenda parcial escrita na imagem. À direita, um grupo de oito pessoas posa sorridente para a foto em um ambiente interno, todos vestindo roupas claras e com gestos de punho erguido ou sinal de paz; a mesma mulher loira aparece entre eles, também sorrindo.
PontoPoder

Em 1ª fala após libertação, Luizianne diz que grupo foi tratado como 'terroristas' por Israel

A cearense e mais 13 brasileiros foram libertados na segunda-feira (7). Eles foram enviados à Jordânia e devem chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (9)

Igor Cavalcante
07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante o Café da Oposição da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Ex-prefeito Antônio Cambraia diz gostar de Elmano e Ciro, mas para Roberto Cláudio faria ‘campanha’

Sucessor de Juraci Magalhães foi o convidado do “Café da Oposição” na Assembleia Legislativa do Ceará

Marcos Moreira
07 de Outubro de 2025