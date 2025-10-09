Quem é o ministro Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, anunciou sua aposentadoria da Corte nesta quinta-feira (9). Em discurso emocionado, agradeceu a oportunidade e afirmou que agora deve se dedicar aos estudos. Ele foi indicado para a vaga no STF pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2013.

Durante sua trajetória, foi relator de processos de grande repercussão, entre eles os recursos do julgamento do mensalão. Também participou da ação que restringiu o foro privilegiado de autoridades e da suspensão de despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais durante a pandemia da Covid-19.

Quem é o ministro Luís Roberto Barroso?

O ministro Luís Roberto Barroso tem 67 anos. O ministro nasceu em Vassouras, no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1958.

É doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Mestre pela Universidade de Yale (EUA), doutor pela Uerj e pós-doutor pela Universidade de Harvard (EUA). Trabalhou como professor visitante nas Universidades de Poitiers (França), de Breslávia (Polônia) e de Brasília (UnB).

Barroso também já escreveu diversos livros sobre Direito Constitucional e inúmeros artigos, publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Ele ainda foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.