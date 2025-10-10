Federação PRD-Solidariedade oficializa apoio à reeleição de Elmano, de olho na disputa de 2026

A Federação entre o Partido da Renovação Democrática (PRD) e o Solidariedade (SD) oficializou o apoio às gestões do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT), que tentará a reeleição em 2026. O anúncio ocorreu após reuniões de membros das siglas com os políticos na quinta-feira (9).

Primeiramente, os líderes das siglas participaram de café da manhã no Paço Municipal com Evandro. Em seguida, de reunião no Palácio da Abolição com Elmano, onde o apoio à base governista foi oficializado. A comitiva foi liderada pelo presidente estadual do PRD e da Federação no Ceará, o vereador Michel Lins, e pelo vice-presidente da união partidária, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira.

O momento também serviu para definir os rumos do partido. Durante as reuniões, o presidente nacional da federação, Ovasco Rezende, definiu que as decisões políticas no Estado serão conduzidas pela direção cearense, “sem interferência das nacionais”, conforme divulgação das agremiações.

“Estamos juntos pela continuidade do bom trabalho do prefeito Evandro Leitão por Fortaleza e agora estaremos ao lado do governador Elmano, contribuindo e fortalecendo um Ceará que não para de crescer. Acreditamos que a parceria com o Governador é a melhor opção para o bem do nosso povo em todo Estado” Michel Lins Presidente estadual do PRD e da Federação no Ceará

Também participaram dos encontros o presidente nacional do PRD, deputado Marcus Vinícius, o secretário-geral do PRD, Jorcelino Braga, e o vice-presidente nacional do Solidariedade, Felipe Espírito Santo, entre outras lideranças.

2026 NO RADAR

Anunciada em junho deste ano, a Federação PRD-Solidariedade reforça as articulações entre as forças políticas para garantir a representatividade no pleito de 2026. O arranjo partidário, segundo a legenda, terá como meta eleger um deputado federal e até três estaduais no Ceará no próximo ano.

Ao mesmo tempo, o PRD acaba de sofrer um esvaziamento em termos de prefeituras no Ceará: registrou a saída de todos os cinco prefeitos eleitos em 2024 após a migração do grupo do ex-gestor de Eusébio, Acilon Gonçalves, para o PSB. Assim, a federação segue apenas com uma prefeitura: Parambu, com Rômulo Noronha (SD).

Já na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o PRD tem três vereadores: Michel Lins, Chiquinho dos Carneiros e Aguiar Toba. O Solidariedade, por sua vez, não tem assento na Casa.