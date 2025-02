Reajuste dos professores de Fortaleza chega para análise da Câmara Municipal

A mensagem do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), com a proposta de reajuste salarial para os professores da rede municipal, foi enviada à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores nesta terça-feira (4). A informação foi confirmada pela liderança do governo na Casa, comandada pelo vereador Bruno Mesquita (PSD). O projeto tramita em regime de urgência e deve ser votado até esta quarta-feira (5).

O reajuste previsto é de 6,27%, garantindo que o salário inicial da categoria passe de R$ 4.592,61 para R$ 4.880,88, valor acima do piso nacional de R$ 4.867,77 definido para 2025. A medida, negociada entre o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) e a Prefeitura, terá impacto anual de aproximadamente R$ 120 milhões nos cofres públicos e será retroativa a 1º de janeiro.

Além da recomposição salarial, a categoria mantém mobilização para avançar em outras pautas prioritárias, como reajuste do vale-alimentação, progressão por tempo de serviço, realização de concurso público e universalização do atendimento em creches. O debate sobre essas demandas deve seguir nas próximas rodadas de negociação entre o sindicato e a gestão municipal.