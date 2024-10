Vereadores retornam à Câmara Municipal de Fortaleza sob articulação de apoios no 2º turno

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizaram, nesta quarta-feira (9), a primeira sessão legislativa após o primeiro turno da eleição. A pouco mais de dois meses para o fim da legislatura, os parlamentares cumpriram o expediente sob clima de negociação de apoios no segundo turno e de expectativa quanto à conclusão das atividades parlamentares.

No decorrer da reunião, vereadores se revezaram no Plenário Fausto Arruda, que em alguns momentos ficou esvaziado. O telão eletrônico instalado no local, no entanto, apontava a presença massiva dos parlamentares, já que boa parte deles participava do encontro virtualmente.

Na ordem do dia, projetos de indicação foram protagonistas. A pauta teve ainda protocolos da Casa, um requerimento e um projeto de decreto. Anteriormente, uma sessão chegou a ser marcada para a terça-feira (8), e seria a primeira pós-eleição, mas foi levantada, devido à morte da ex-vereadora Maria José de Oliveira, no sábado (5).

Na relação de atividades a serem tocadas estão a conclusão das três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) abertas no primeiro semestre para investigar possíveis irregularidades praticadas por empresas de transporte por aplicativo, a operação da Enel Ceará em Fortaleza e os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) no município.

Pautas no expediente

Matérias de autoria do Executivo, a exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, bem como vetos do prefeito José Sarto (PDT) e projetos de lei que versem sobre diferentes categorias de servidores municipais devem passar pela análise do Parlamento até dezembro. A inserção desses projetos na ordem do dia, entretanto, pode não se confirmar.

“Tem as CPIs andando, também temos que ver o que não foi encaminhado durante os processos. Ontem tive uma reunião muito potente com vários servidores municipais que foram muito prejudicados em relação à aprovação dos seus PCCS”, indicou a vereadora Adriana Almeida (PT), líder da oposição na Casa Legislativa.

Na avaliação de Almeida, o segundo turno da disputa pelo comando da prefeitura deve continuar impactando na dinâmica do Legislativo. “As coisas tendem a continuar ainda caminhando de forma mais lenta”, opinou. “Mas, passado o segundo turno, temos que ver o que há de pendências. Estamos nos organizando nesse sentido”, completou.

O partido de Adriana tem Evandro Leitão (PT) como candidato na próxima etapa da corrida eleitoral. Com a adesão de Técio Nunes (Psol) e dos vereadores Adail Júnior (PDT) e Carlos Mesquita (PDT), a sigla prevê para esta quinta-feira (10) o anúncio de mais aliados, a fim de fortalecer a campanha e vencer o candidato do PL, André Fernandes (PL).

Legenda: Durante a sessão, os parlamentares se revezaram no Plenário Fausto Arruda, que em alguns momentos ficou esvaziado. Foto: Luciano Melo / CMFor

Outro líder que falou com a reportagem foi Didi Mangueira (PDT), que ocupa a vice-liderança governista. “Temos uma produção legislativa boa. Alguns projetos estão tramitando, inclusive nas comissões, e vamos acompanhar para tentar dar celeridade”, salientou.

“Com relação à liderança do prefeito, que faço parte na Casa, temos alguns vetos que precisamos colocar em pauta para resolver. E, acompanhar até o dia 31 de dezembro, o andamento da coisa, fazer a defesa do governo”, discorreu Mangueira.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) também deve sinalizar qual será a conduta adotada no segundo turno nesta quinta. Vereadores do partido afirmaram ao PontoPoder que haverá um encontro de correligionários para definir o caminho.

Renan Colares (PDT) e Raimundo Filho (PDT) foram dois deles que falaram com a reportagem nesta quarta. Segundo Colares, a sigla irá “bater o martelo” nesta quinta. De maneira semelhante, Filho indicou que os brizolistas estariam reunidos no dia seguinte ao da conversa com o jornal.

Alianças

O Partido Liberal (PL) já conseguiu o apoio de Eduardo Girão (Novo), o quinto colocado no primeiro turno da eleição. Segundo a assessoria de comunicação do candidato André Fernandes, ainda não há previsão quanto a divulgação de mais alianças.

Questionado, o vereador Inspetor Alberto (PL) confirmou a informação da equipe de imprensa do candidato. “Ele foi para Brasília, volta hoje à noite. Por enquanto, está só nas ligações, não fez reunião com ninguém. Foi primeiro ver a situação do PL em Brasília”, complementou, por mensagem de texto.

Presidente do Partido Renovação Democrática (PRD) no Ceará, o vereador Michel Lins fez uma análise parecida com a da líder oposicionista quanto ao ritmo dos trabalhos nas próximas semanas. “Aquilo que está pendente, imagino que por toda questão da eleição, o trâmite vai ser mais lento. É natural. Estamos na eleição, está todo mundo focado nisso”, argumentou.

O primeiro turno, pelo que ele ponderou, já terá influência na participação dos colegas: “Quem perdeu, geralmente não vai aparecer muito, já vai se despedindo. Quem ganhou e voltou talvez não tenha o quórum necessário para poder ter, porque o pessoal está com a cabeça na eleição”. Lins disse ainda que está negociando a adesão da legenda que preside no próximo turno de Fortaleza e que, até a próxima semana, irá divulgar.

Irmão da candidata a vice-prefeita na chapa de André Fernandes, Alcyvânia Pinheiro (PL), e único membro reeleito do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para a próxima legislatura, Jorge Pinheiro alegou que os tucanos continuam se reunindo para chegar a um consenso.

“A gente já conversou com o (ex-) senador (Tasso Jereissati), conversei com o presidente (municipal Élcio (Batista), vamos ter uma reunião da executiva para definir os rumos do PSDB”, frisou, comentando que a posição deve sair ainda nesta semana.

Quanto aos projetos pendentes, ele comentou sobre pautas do seu interesse, que avançaram. Uma delas é a equiparação de portadores de fibromialgia a pessoas com deficiência, da sua autoria. Mas outras, de acordo com ele, devem ter atenção até a conclusão do mandato, como é o caso de pautas voltadas para a comunidade surda e pessoas neurodivergentes.