Seminário 'Prefeitos Ceará 2024' terá espaço triplicado

A 12ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024 terá sua área ampliada este ano. O espaço físico passou de 1.500 m² para 4.500 m². A expansão foi anunciada pela CEO da Prática Eventos, Enid Câmara. “Esta expansão permitirá uma maior diversidade de atividades e um aumento significativo no número de estandes e áreas de networking, melhorando a experiência dos participantes e facilitando a interação entre gestores e expositores”, ressalta Enid.

O maior evento de gestão pública do Brasil, o Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024 trará a “Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas” como tema central de seus painéis. O encontro acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Veja também PontoPoder Juazeiro do Norte fica a menos de 800 eleitores da meta que permitiria 2º turno nas eleições de 2024 PontoPoder Litígio CE x PI: estudo cearense defende divisas com base em mapa social, ambiental e econômico

Além do espaço físico, o número de estandes também dobrou em relação ao ano passado. Ana Cristina Miranda, Diretora Executiva da Aprender Editora, confirmou presença na feira na categoria expositor. “O Seminário representa, para nós, um espaço valioso para troca de ideias inovadoras, fortalecimento de parcerias e desenvolvimento de soluções que transformam a educação pública no Ceará”, avalia Ana Cristina.

Com palestra de abertura do governador do Ceará, Elmano de Freitas, o evento conta com o debate de temas, como: uso da inteligência artificial nas eleições de 2024, sustentabilidade, geração de emprego e empreendedorismo, entre outros. “A cada edição o seminário atrai mais participantes e apoiadores, refletindo o seu contínuo crescimento e a qualidade dos conteúdos abordados. Já temos representantes de 15 estados brasileiros e três países confirmados. Os temas são alinhados às necessidades e desafios atuais da gestão pública, o que mantém o interesse e a relevância do evento”, reforça Enid.

Evento

O XII Seminário de Gestores Públicos - 2024 (Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas) é uma promoção do Diário do Nordeste, Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) e o do Instituto Future. O evento é uma realização da Prática Eventos e tem o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Rui Barbosa e Instituto Plácido Castelo.

Participe do maior evento de gestores públicos do Brasil: XII Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2024

Debateremos as melhores estratégias e práticas de gestão pública.

Dias 17 e 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Inscrições gratuitas em: gestorespublicosce.com.br

Serviço

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2024

Data: 17 e 18 de junho

Hora: 8h

Local: Centro de Eventos do Ceará