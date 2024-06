Juazeiro do Norte fica a menos de 800 eleitores da meta que permitiria 2º turno nas eleições de 2024

Mesmo com a campanha de pré-candidatos e o empenho de lideranças locais estimulando novas filiações, a cidade de Juazeiro do Norte não alcançou a meta de 200 mil eleitores aptos a votarem nas eleições municipais deste ano.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o município possui 199,2 mil eleitores, ficando a 777 pessoas da meta. A marca de 200 mil é o patamar mínimo para que uma cidade brasileira possa ter eleições decididas no segundo turno.

No caso do Ceará, que atingiu a marca total de 6,9 milhões de eleitores aptos, apenas Fortaleza e Caucaia conseguiram manter esse patamar mínimo, podendo ter o pleito estendido para o segundo turno.

No caso de Juazeiro, entre 2022 e este ano, o eleitorado teve um aumento de mais de 16 mil pessoas. Paralelamente, o TRE-CE fez mutirões para atender ao aumento da demanda, oferecendo atendimento em horários estendidos, fins de semana e feriados.

199.223 eleitores aptos a votar em Juazeiro do Norte

Dados parciais

Ao longo dos últimos meses, atualizações parciais do número de eleitores do município mostraram uma aproximação da meta de 200 mil eleitores. A cidade chegou a ficar a 100 pessoas da marca.

Contudo, o eleitorado da cidade foi diminuindo por conta da solicitação de transferências de títulos para outros municípios.

Os dados atualizados resultam do processamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o fechamento do cadastro, no último dia 8 de maio, data para a realização de quaisquer atualizações e regularizações eleitorais por cidadãos para a participação no pleito deste ano.