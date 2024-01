Com dubladores de One Piece e show da banda CPM 22, Sana 2024 ocorre neste fim de semana

A primeira parte do festival Sana 2024 ocorre nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28), no Centro de Eventos do Ceará. O evento irá contar com grandes atrações como os dubladores da série One Piece, e Bob Esponja, além do show da banda CPM 22. Em 2023, as duas partes do festival reuniram cerca de 150 mil pessoas.

A programação conta também com shows internacionais e nacionais. A banda japonesa Burnout Syndromes e o cantor japonês Hiroaki "TOMMY" Tominaga são as estrelas internacionais do Sana. Os Rappers Player Tauz e VG Beats também estão entre os convidados do evento.

Dentre os destaques na dublagem estão Carol Valença, Glaco Marques e Adrian Tatini, de One Piece e Wendel Bezerra, de Bob Esponja. O apresentador e youtuber Muca Muriçoca também é uma das atrações.

A estrutura do evento contará com salas temáticas de Harry Potter, Star Wars, Ludus e Black Heroes, além de arenas temáticas de Round 6, Naruto, Dragon Ball, Pokemon e novidade na Arena Game Of Thrones, com nova escultura.

Ingresso Solidário

O Sana ofertará também ingresso solidário, para quem desejar participar do evento. Os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para o projeto Mesa Brasil.

Também há a possibilidade de doar 1 kg de ração para cães e gatos, destinados a ONGs e protetores independentes, em parceria com a Bichomania.

Projeto GeekAção

O projeto GeekAção desempenha um papel crucial ao levar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social para o evento.

Mais de 25 mil crianças e jovens foram ao Sana por meio do projeto Geek Ação, em 2023, projeto em leva crianças e adolescentes em vulnerabilidade social para o evento. Em 2024, mais de 23 mil pessoas serão beneficiadas com o projeto apenas na primeira parte do Sana 2024.

Confira programação completa

Sexta-feira (26)

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Player Tauz (Rapper)

VG Beats (Rapper Geek)

Gordox (Streamer)

Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)

R10 Team (Equipe de e-Sports do Ronaldinho Gaúcho)

INTZ (Equipe de e-Sports)

Sábado (27)

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)

Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini (Dubladores One Piece)

Jockster da INTZ (Pro-Player de League of Legends)

R10 Team (Equipe de e-Sports do Ronaldinho Gaúcho)

INTZ (Equipe de e-Sports)

Backdrop Falls (Banda de Rock)

Swicth Stance (Banda Pop Rock)

CPM 22 (Banda Pop Rock)

Domingo (28)