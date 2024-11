Crescimento da Região Metropolitana impulsiona projetos do tipo condomínio clube

A expansão da cidade de Fortaleza para as cidades circunvizinhas, como Aquiraz e Eusébio, é um fenômeno que chama atenção também do lado Oeste da Capital. Especialistas observam uma tendência de crescente procura por empreendimentos do tipo condomínio clube nesse lado da cidade.

“Há uma demanda crescente agora por condomínios clubes, que acompanham as tendências dos empreendimentos que foram sucesso em cidades como Eusébio, principalmente porque esses empreendimentos têm autogestão e isso tem um apelo muito forte no mercado”, observa Irineu Guimarães, sócio diretor da BLD Urbanismo, que atua em loteamentos desde 2017, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O empresário observa que em cidades como Caucaia, o potencial para empreendimentos de alto padrão se configura graças aos investimentos econômicos na região e a demanda dos bairros do lado Oeste da Cidade. Consolidada como a segunda cidade mais representativa no mercado imobiliário da área, Caucaia registrou em setembro deste ano um aumento de 70% nas vendas de imóveis residenciais, o maior crescimento entre as cidades da Grande Fortaleza. Os dados são do balanço do terceiro trimestre realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

“Nos últimos 10 anos, o crescimento demográfico de Caucaia tem acontecido acima da média das demais cidades da Região Metropolitana”, destaca Irineu Guimarães. Para o gestor, esse crescimento é também consequência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com atração das indústrias, da siderúrgica, das cimenteiras, indústria de pá eólica e do hidrogênio verde. “A questão econômica pode apresentar um efeito muito mais transformador do que o que a gente viu no Eusébio, principalmente a chegada de mais escolas, mais hospitais, shoppings etc”, especula.

Potencial turístico

Graças às belezas naturais da região, Caucaia também é conhecida por abrigar uma das melhores praias do mundo para a prática de kitesurf, com dunas e lagoas. Cumbuco atrai turistas de todo o mundo em busca de bons ventos para esportes náuticos. Para Irineu Guimarães, esse fator corrobora ainda mais para o potencial da região para empreendimentos do tipo condomínio clube.

"O lado Oeste tem esse apelo (turístico), pois está muito próximo das praias que têm maior vocação para esportes náuticos como kitesurf e windsurf. Eu acredito que possa atrair também um público de São Paulo, um público estrangeiro, diferentemente do Eusébio, que é um público mais interno mesmo de Fortaleza”, avalia.

Vencedora do Prêmio Master Imobiliário Nacional em 2020, a BLD Urbanismo aposta no crescimento da zona Oeste e tem planos de levar projetos para a região. “A BLD pretende contribuir para esse crescimento, levar o alto padrão para a região e implantar uma ou duas linhas dos seus produtos nesse núcleo que está surgindo na cidade de Caucaia”, finaliza Irineu Guimarães.

Fundada em 2002, a BLD Urbanismo foca em projetos de Desenvolvimento Urbano prioritariamente na Região Metropolitana de Fortaleza desde 2017. Em virtude de seu trabalho inovador, a linha de produtos da BLD engloba desde projetos de médio e alto padrão até o desenvolvimento de bairros e comunidades planejados de forma integrada, tendo sempre em vista a alteração da dinâmica das cidades e melhoria da qualidade de vida das pessoas.

