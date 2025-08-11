Diário do Nordeste
Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Reunião formal em uma sala de conferência com 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular de madeira, entre gestores municipais e representantes da União. Todos estão vestidos formalmente, com ternos, gravatas e roupas sociais. Há documentos, copos de água, xícaras de café, celulares e um teclado sobre a mesa. Ao fundo, há uma parede com painéis de madeira e outra com vidro escuro. A atmosfera é séria e profissional, sugerindo um encontro institucional ou governamental.
Legenda: Uma nova reunião deve ser realizada em breve para dar seguimento ao planejamento.
Foto: Reprodução/Famem

Antes mesmo do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, uma articulação interfederativa entre municípios do Nordeste e a União já visava expandir as relações com a China. Na última semana, a convite da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), os prefeitos cearenses de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), e do Crato, André Barreto (PT), foram a Brasília tratar de uma viagem de 15 dias ao país asiático, prevista para novembro.

A cooperação paradiplomática, ou seja, que envolve entes menores da federação em tratativas internacionais, busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de cidades nos dois países.

É o que explica Milton Pomar, consultor de relações institucionais China-Brasil, que participou do encontro e apresentou oportunidades estratégicas de cooperação com o país asiático. As tratativas devem envolver seminários nos municípios com o setor produtivo e viagens de chineses ao Ceará e outros estados nordestinos. 

“(A gente busca) identificar as potencialidades de cada município em turismo, artesanato, indústria, produtos agropecuários, mineração, energia, que possam interessar empresas da China, e vice-versa. A partir dessas informações, a gente tenta identificar cidades que tenham complementaridade na China e que possam realmente contribuir para uma cooperação”, explicou Milton.

Cirilo Pimenta, de Quixeramobim, já pretendia cruzar o mundo em outubro para tratar de negócios, mas a articulação da SRI o motivou a estabelecer contato com os asiáticos de maneira integrada a outros entes municipais. 

O objetivo, segundo ele, é estreitar relações comerciais sobre itens basilares da economia desses entes – como gêneros alimentícios derivados de ovinos e caprinos – e intensificar a presença chinesa no Ceará para a exploração de minérios como o lítio, essencial para as indústrias de eletrônicos e de automóveis.

“Hoje já tem um bocado de chinês na região. A gente tem lítio, granito, calcário, pedras semipreciosas. A região toda tem”, disse ao PontoPoder.

Quixeramobim fica no Sertão Central do Ceará, que abriga, ainda, cidades como Quixadá e Solonópole, apontadas como grandes reservas do mineral estratégico. “A Prefeitura tem disponibilizado geólogos para fazer pesquisas para saber a concentração de minérios nessa região”, complementa Cirilo Pimenta.

O Cariri também foi representado na reunião por André Barreto, prefeito do Crato. “O Governo Lula assinou vários acordos com os chineses, e eles estão querendo fazer com que essas oportunidades cheguem aos municípios porque normalmente (as negociações) ficam entre o Governo Federal e Estadual”, comentou.

O prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro (PT), também foi convidado, mas não pôde ir. Quem o substituiu foi o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Ellison Madeira. Ele reforçou os objetivos da articulação. “O nosso município vai preparar um portfólio institucional, definindo setores e oportunidades e articulando com os parceiros e atores econômicos locais”, explicou.

O encontro foi coordenado pelo cearense Ilário Marques, assessor especial de Assuntos Federativos do Planalto. Uma nova reunião deve ser realizada em breve para dar seguimento ao planejamento. O PontoPoder buscou a Secretaria de Relações Institucionais para mais detalhes, mas não houve retorno. 

Intercâmbio

Essa aproximação não é novidade, nem a participação de municípios no debate. A China é, há cerca de 15 anos, o principal parceiro comercial do Brasil, e mantém vários acordos com o Ceará, sendo o 5º maior destino de exportações do Estado. 

Além disso, algumas localidades mantêm títulos de cidades-irmãs com entes públicos chineses. Por exemplo, Fortaleza estabelece essa relação com Xiamen, que abriga similaridades em requisitos como porte populacional e perfil econômico.

Em novembro de 2024, o presidente Xi Jinping esteve no Brasil e alinhou a estratégia de ambos os países na Iniciativa do Cinturão e Rota, a “Nova Rota da Seda”. Entre outros pontos, a negociação ampliou as possibilidades de desenvolvimento do Ceará nos campos da energia verde, infraestrutura, capacitação em tecnologia médica e intercâmbio cultural e educacional.

Um exemplo de cooperação neste caso é a participação de mais de 650 professores de Matemática do Ceará em um programa de intercâmbio online organizado pelo Escritório de Assuntos Exteriores do Governo Municipal de Xiamen, na província de Fujian, e pela Universidade de Huaqiao.

De modo geral, após queda durante o Governo Bolsonaro (2019-2022), os investimentos chineses confirmados no Brasil totalizaram US$ 1,73 bilhão em 2023, representando um aumento de 33% em relação ao ano anterior. 

Os dados são da publicação “Investimentos chineses no Brasil: novas tendências em energias verdes e parcerias sustentáveis”, divulgada no passado pelo Conselho Empresarial Brasil-China.

A área de eletricidade e o setor automotivo lideraram a atração de capital chinês em 2023, respondendo por 39% e 33% do valor total (US$ 668 milhões), respectivamente. Desde 2021, todos os projetos do país asiático relacionados a automóveis no Brasil foram direcionados a veículos 100% elétricos ou híbridos, impulsionados por empresas como GWM e BYD. 

Atrás de São Paulo, Minas Gerais e Goiás – juntos, representam 78% –, o Ceará absorveu, ao todo, 6% dos empreendimentos chineses naquele ano.

Organizando o mercado interno

Como andamento do encontro em Brasília, o prefeito do Crato deve abrir a discussão com empresários da região nesta semana. Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e secretários municipais vão debater que tipos de negócios podem prospectar na viagem. 

“Alguns setores se destacam, têm vertente para exportação. Queremos ver a possibilidade de trazer investimentos para o município e para a região também, promover exportação e recursos para investir em cadeias bem estabelecidas ou em novos empreendimentos”, informou ao PontoPoder, sem detalhar quais seriam as novidades. 

“É um novo mercado que se abre”, segundo Barreto. “Vamos apresentar o município e a região aos chineses para que eles possam vir pesquisar que outros negócios podem desenvolver aqui”, projeta. 

A tendência é que essas negociações se intensifiquem daqui para frente com a conclusão da Transnordestina e a estruturação de outros pontos estratégicos pelo Estado, como o Porto Seco de Quixeramobim e o Polo Automotivo de Horizonte.

PontoPoder

Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Ingrid Campos
Há 1 hora
