Válvula dispersora responsável pelo 'véu de noiva'do Açude Orós é retirada para modernização

A válvula dispersora da barragem do Açude Orós, responsável por formar o chamado "véu de noiva", foi removida nesta sexta-feira (20), como parte das obras de modernização e recuperação do reservatório.

Em maio deste ano, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) informou a suspensão temporária do fornecimento de água na Barragem Orós para execução de serviços hidromecânicos programados.

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), responsável pela obra de modernização, afirmou que as obras devem ser concluídas no fim do segundo semestre de 2025. Ainda de acordo com a entidade, o valor da ação é de aproximadamente R$ 15 milhões e 300 mil.

Em imagens registradas por Josemberg Vieira, responsável pela página TV Oásis, é possível ver o momento que profissionais removem a estrutura metálica que ainda tinha uma leve vasão de água no momento da operação.

O Orós é o segundo maior açude do Ceará e atingiu a capacidade máxima em 2025, após 14 anos.

Veja também Ceará Para que serve a válvula do açude Orós, que cria seu ‘véu de noiva’? Ceará Homens que trafegavam pela barragem do açude Orós são funcionários da obra, diz empresa Ceará Açude Orós terá 'véu de noiva' fechado e fornecimento de água suspenso; saiba o motivo e o prazo Ceará Castanhão, Orós e Banabuiú: saiba como o Ceará usará as águas dos principais açudes até iniciar 2026

O QUE DEVE MUDAR

Após a modernização, a barragem terá um certo grau de automação “com a possibilidade de ser acionada remotamente”, segundo o representante da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), o gerente regional da Bacia do Alto Jaguaribe, Welliton de Souza Ferreira, ao Diário do Nordeste.

Ele também informou que em 2025, o Orós já passou por recuperação das paredes, limpeza e pintura do sangradouro.