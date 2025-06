Prefeitura de Icó anuncia concursos com 85 vagas e salários de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil

A Prefeitura Municipal de Icó, no Interior do Ceará, divulgou dois editais de concurso publico com 85 vagas, no total, que são divididas para escolaridades de nível médio completo e superior completo.

O edital Nº. 001/2025 e Nº. 002/2025 têm o mesmo período de inscrições. Interessados já podem acessar o site da Universidade Patativa do Assaré até as 23h59 do dia 29 de junho.

Para cargos de nível médio as inscrições têm o valor de R$ 120,00; para superior, o valor é R$ 150,00. O boleto está disponível no mesmo site da inscrição.

>>> Edital Nº. 001/2025 completo aqui.

>>> Edital Nº. 002/2025 completo aqui.

CARGOS E ETAPAS

O Nº. 002/2025 conta com 35 vagas apenas para ensino médio completo, que são distribuídas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias. O certame terá apenas uma etapa, uma prova objetiva, com 30 questões.

O Nº. 001/2025 possui 50 vagas, sendo 29 para ensino médio completo e 21 vagas para ensino superior. Para essa última categoria, o processo, além da prova objetiva de 30 questões, terá prova de títulos, prova de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.

Os cargos do edital Nº. 001/2025 são:

Para ensino médio: agente de trânsito, fiscal de tributos, fiscal sanitário, guarda municipal.

Para ensino superior: engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro florestal, farmacêutico, fiscal ambiental, fonoaudiólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional.

REMUNERAÇÃO

Ensino médio

Agente de trânsito: R$ 1.558,00

Fiscal de tributos: R$ 1.558,99

Fiscal sanitário: R$ 1.518,00

Guarda municipal: R$ 1.518,00

Ensino superior

Engenheiro ambiental: R$ 5.000,00

Engenheiro civil: R$ 5.000,00

Engenheiro elétrico: R$ 5.000,00

Engenheiro florestal: R$ 5.000,00

Farmacêutico: R$ 2.565,48

Fiscal ambiental: R$ 1.518,00

Fonoaudiólogo: R$ 6.000,00

Psiquiatra: R$ 4.952,70

Terapeuta ocupacional: R$ 6.000,00

Agente comunitário de saúde: R$ 3.036,00

Agente de endemias: R$ 3.036,00

DATAS DAS ETAPAS

Diferente das inscrições, as etapas de provas e testes terão datas diferentes em cada edital. Confira abaixo:

Nº. 001/2025

Prova objetiva: realizada no dia 20 de julho, com duração de 3 horas, em horário e local a serem divulgados no cartão de inscrição, que será impresso na página do candidato no site www.universidadepatativa.com.br - aberto para consulta a partir do dia 16 de julho.

Prova de títulos: Os candidatos concorrentes aos cargos de nível superior deverão entregar Curriculum Vitae Simplificado na Secretaria de Educação da cidade nos dias 25 e 26 de agosto de 2025.

Prova de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação não têm datas específicas para suas realizações.

O resultado final classificatório deve ser divulgado no dia 9 de outubro de 2025.

Nº. 002/2025