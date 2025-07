Após enterro de Juliana Marins, pai publica vídeo agradecendo a brasileiros: 'Ecoaram nossa dor'

"Muito obrigado a todos", declarou Manoel Marins aos brasileiros em vídeo publicado nas redes sociais após o enterro da filha, a jovem Juliana Marins, na tarde da última sexta-feira (4). A jovem morreu depois de cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

"Queria agradecer a todos que nos ajudaram de alguma forma, a todo o povo brasileiro, a todos que ecoaram nossa dor, nossos pedidos, nossas solicitações, assim que soubemos do acidente. E, depois, durante o resgate do corpo da Juliana para trazer ao Brasil. Muito obrigado a todos", disse o pai.

O enterro aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade natal de Juliana. Amigos, parentes e representantes do Governo, a exemplo da primeira-dama, Janja Silva, da ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, estiveram presentes.

Veja também País Juliana Marins terá corpo sepultado para possível nova autópsia, decide família País Justiça condena Uber a pagar R$ 2,5 mil a passageira que esqueceu bolsa em carro

Segundo o g1, a família desistiu da cremação para possibilitar uma eventual autópsia no futuro. Juliana sofreu "trauma torácico grave" após cair pela segunda vez na encosta do monte Rinjani, conforme informações de legista indonésio. Além de hemorragia interna, a publicitária tinha ferimentos na cabeça, fraturas na coluna vertebral, nas coxas e escoriações pelo corpo.

Relembre o caso

Juliana Marins viajava pela Indonésia quando o fato aconteceu. Ela ficou quatro dias ferida depois da queda na trilha até morrer, de acordo com a autópsia, entre 50 minutos e 12h50 antes do resgate. As informações são do Uol.

A hipótese de hipotermia foi descartada pela perícia da Indonésia, uma vez que o legista afirmou não ter encontrado nela os sinais "clássicos", a exemplo de necrose nas extremidades do corpo. Juliana usava apenas calça e blusa, sem equipamentos próprios, o que levou muitos a questionar se ela sobreviveria às condições climáticas.

Apesar de todos os dados, a família da jovem alegou "dúvidas na certidão de óbito" emitida na Indonésia e resolveu pedir nova perícia. Para eles, não há clareza sobre o momento da morte da jovem. A nova autópsia ocorreu no Rio de Janeiro e o laudo deve sair na próxima semana.