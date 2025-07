Viaduto avaliado em R$ 12 milhões vira alvo de investigação na Índia por curva de 90º

A construção de um viaduto na Índia foi alvo de investigações após uma curva fechada de quase 90º se tornar alvo de críticas. Com custo equivalente a R$ 12,5 milhões, a obra começou a ser construída em março de 2023, visando beneficiar 300 mil pessoas. Ao menos sete engenheiros foram suspensos.

O viaduto estava previsto para ser concluído em 18 meses, mas após mais de 36 meses segue em construção. Conforme o Uol, está localizado em Bhopal, no estado de Madhya Pradesh, na Índia.

O jornal Indian Express apontou que os atrasos ocorreram por mudanças de linhas elétricas. Além disso, foram registrados problemas de coordenação entre setores ligados às ferrovias do país e o Departamento de Obras Públicas.

Com a curva de quase 90º, diversas autoridades e moradores prestaram atenção. Como a curva ocorre logo depois de uma subida, ela levantou preocupação. O projeto já foi alterado três vezes nos últimos anos, considerando a limitação do terreno e a presença de uma estação de metrô próxima.

Suspensão dos engenheiros

A empresa responsável pela obra entrou em uma lista de restrição do governo indiano, assim como os engenheiros suspensos. O ministro-chefe do estado, Mohan Yadav, declarou que um oitavo engenheiro está sob investigação. "O viaduto será inaugurada somente após as melhorias", disse ele.

Nas redes sociais, brincaram com a situação: "Vista de satélite no Google Maps do viaduto Aishbagh Bhopal, que se tornou objeto de muita risada. Com certeza começa uma interrogação sobre a eficácia do seu uso", diz uma pessoa no X.