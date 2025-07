Youtuber 'invade' área 51 e compartilha experiência para seguidores: 'Quase morte'

O youtuber espanhol Carlos Cruz divulgou em seu canal uma expedição inusitada aos arredores da misteriosa Área 51, base militar dos Estados Unidos cercada por teorias conspiratórias. A viagem ocorreu no fim de maio.

Segundo o criador de conteúdo, a intenção era documentar o local e entender por que ele é alvo de tantas especulações. A experiência, no entanto, resultou em momentos de tensão e medo. “Nunca estive tão perto da morte”, afirmou.

Carlos contou que começou a jornada partindo de Las Vegas, seguindo uma recomendação de conhecidos, já que a localização exata da base não aparece claramente nos aplicativos de navegação. “No Google Maps, até aparece uma área, mas quando você tenta traçar uma rota, o aplicativo simplesmente fecha”, relatou em seu vídeo.

Durante o trajeto até a pequena cidade de Rachel, no deserto de Nevada, o youtuber passou por placas com alertas como “uso de força letal autorizado” e entrou na chamada "Extraterrestrial Highway". Foi nesse ponto que seu celular perdeu completamente o sinal, aumentando o clima de isolamento e mistério.

No povoado mais próximo da Área 51, Carlos tentou conversar com os moradores, mas foi ignorado. No dia seguinte, seguiu por uma estrada de terra em direção ao portão de entrada do complexo militar. “É aqui que começa a segurança pesada”, observou. Ele descreveu sensores no chão e patrulhamento constante por veículos não identificados.

Ao chegar à entrada da base, Carlos notou que uma câmera de vigilância parecia segui-lo. “A câmera está se movendo, está me rastreando. [...] Esse lugar é realmente insano”, disse.

A situação ficou mais tensa quando um carro parou a poucos metros de onde ele estava. “Foi o momento em que mais senti medo”, relatou, apesar de não ter sido abordado.

No encerramento do vídeo, o youtuber lembrou que as especulações sobre a Área 51 remontam à Guerra Fria, quando aeronaves de formatos incomuns eram vistas sobrevoando a região. Para muitos, isso reforça a teoria de que a base esconde tecnologias secretas, até possíveis sinais de vida extraterrestre.